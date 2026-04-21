Certificado Laboral para Agroexportación: Mecanismo para abatir informalidad y cumplir con el T-MEC

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, presentó ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a diversas disposiciones legales con el objetivo de establecer el Certificado Laboral para la Agroexportación, con ello, se busca reducir la tasa de informalidad en el sector agroalimentario, la cual se ubica actualmente en un 87.2 por ciento.

La propuesta legislativa contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior. El proyecto, que ya recibió el aval del Senado de la República el pasado 9 de abril, pretende vincular los procesos de exportación de productos del campo con el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social para los jornaleros, pescadores y otros actores de la cadena productiva.

Durante su exposición, el secretario de Trabajo señaló que el sector agroalimentario genera exportaciones anuales superiores a los 50,000 millones de dólares, consolidando a México como el séptimo exportador mundial en este ramo y el principal proveedor de aguacate a nivel global. No obstante, precisó que de los 5.3 millones de personas ocupadas en actividades agrícolas durante 2025, solo 763,000 cuentan con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"El sector que genera más de 50,000 millones de dólares en exportaciones opera con una tasa de informalidad del 87.2%. Esto no es un dato menor, es una contradicción estructural, es una deuda histórica con hombres y mujeres que con su trabajo construyen la riqueza y no reciben a cambio la protección social que merecen", manifestó Bolaños López.

El funcionamiento del nuevo esquema se apoyará en la plataforma digital denominada Velagro, la cual servirá para emitir el certificado laboral. Este documento será un requisito que la Secretaría del Trabajo otorgará a las empresas que comprueben el registro formal de sus trabajadores ante el IMSS. El sistema se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior para que los pedimentos de exportación estén respaldados por una fuerza laboral formalizada en todos los eslabones, desde el corte y acopio hasta el empaque.

Respecto al marco jurídico internacional, el funcionario federal explicó que la iniciativa responde a los compromisos suscritos por el Estado mexicano en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, específicamente en su capítulo 23, así como a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre cadenas de suministro responsables.

"Lo que estamos buscando es que en el sector de la agroexportación las personas trabajadoras tengan toda la cobertura de beneficios de ley que corresponden a su seguridad social, abonando con ello a un ambiente donde buscamos que haya prosperidad compartida y que sea en el marco del cumplimiento de los derechos laborales", afirmó el secretario ante los legisladores.

El calendario de implementación previsto por la dependencia federal contempla que, tras la probable aprobación en la Cámara de Diputados y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación entre mayo y junio, se proceda a la expedición de la regulación secundaria. Posteriormente, se desarrollará un programa piloto entre julio y agosto de 2026 para evaluar la operatividad del certificado antes de su aplicación generalizada en el sector.

La iniciativa forma parte de la agenda laboral de la administración actual, que incluye otros proyectos como la seguridad social obligatoria para trabajadores de plataformas digitales y la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Bolaños López enfatizó que el certificado laboral permitirá que el éxito comercial de las exportaciones mexicanas cuente con estándares de supervisión que eviten cuestionamientos internacionales sobre el cumplimiento de derechos humanos y laborales en el campo.