Acciones de GAP se elevan casi 4% tras reporte del primer trimestre de 2026

Los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) suben cerca de 4% a media jornada de este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de presentar su reporte financiero al primer trimestre del presente año.

Las acciones del operador de 12 terminales aéreas a lo largo de la región Pacífico del país, crecen 3.83% a 448 pesos cada una, con lo se perfila a tener su mejor cierre desde 25 de marzo, cuando escaló 5.17 por ciento.

En lo que va de 2026, los papeles del grupo aeroportuario tienen un decremento de 5.21%, ante al nerviosismo del mercado por factores como la guerra de Medio Oriente.

Analistas consideran que sus resultados fueron positivos.

Expertos de Banorte escribieron que, “aunque la compañía no informó de cambios en su guía, creemos que el tráfico de pasajeros para el presente año estará en el rango bajo (expectativa entre 2% y 5%). Sin embargo, la eficiente implementación es estrategias para mejorar la rentabilidad, nos hacen creer que el pronóstico para el EBITDA (crecimiento entre 8% y 11%, y margen de este último de ~65%) aún es asequible, tomando en cuenta la muy próxima integración del Cross Border Xpress (CBX) y el impulso del Mundial (aunque acotado)”.

Y resaltó que la atención se centrará en la continua recuperación de la rentabilidad, así como en el ‘Gap Day’ el próximo 13 de mayo. “Estaremos atentos a comentarios y catalizadores que apoyen la situación financiera de Gap. En ese sentido, creemos que la cautela debe prevalecer en el sector, por lo que bajamos nuestra recomendación a Mantener desde Compra”.

Por su parte analistas de GBM Research, aseveró que la aeroportuaria presentó resultados neutrales en el 1T26, aunque por arriba de sus estimaciones.

Los ingresos consolidados aumentaron 4.5% año contra año, impulsados por alzas en la tarifa aeronáutica implementadas en septiembre y enero, así como por mayores ingresos no aeronáuticos por pasajero, lo cual logró compensar la caída en el tráfico de pasajeros. Este entorno, acompañado de un control de costos relativamente sólido, se tradujo en una expansión en el margen de EBITDA de 1.2 puntos porcentuales a 68.1 por ciento.

“Si bien los resultados reflejan una ejecución operativa sólida, la combinación de crecimiento en ingresos con contracción en tráfico sugiere una dinámica menos equilibrada. Hacia adelante, GAP aún cuenta con incrementos tarifarios pendientes de aplicar en términos reales, por lo que será clave evaluar la velocidad de implementación y si enfrentará dificultades para capturar completamente estos ajustes”, añadieron.