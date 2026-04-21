Felipe Macías posiciona a Querétaro en la Hannover Messe como polo de inversión

Con el objetivo de atraer más inversiones y con ello mayores oportunidades de empleo para las familias queretanas, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, acudió a la Feria Internacional Hannover Messe 2026, la feria industrial más grande del mundo en Alemania.

Felifer asistió a la inauguración del pabellón Querétaro, donde destacó la relevancia de este encuentro para fortalecer la vinculación económica y la atracción de inversiones.

Reconoció también el acompañamiento que brinda la embajada de México en Alemania, encabezada por Francisco Quiroga, para concretar acuerdos comerciales en beneficio de las y los queretanos, y con quien se reunió en compañía del Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, Marco del Prete Tercero, para trazar estrategias para la promoción económica del estado y del municipio durante la Hannover Messe.

El alcalde resaltó que Querétaro y México ocupan un lugar importante en Alemania, uno de los países más sobresalientes en materia de manufactura e industria, y señaló que este contexto representa una vitrina para proyectarse ante el mundo.

“Nos da muchísimo gusto ver lo que hoy es Querétaro, la presencia que hoy tenemos aquí en Alemania, en el máximo lugar de competencia respecto a manufactura e industria, aquí en la Hannover Messe”, manifestó.

Adicionalmente, Felifer Macías señaló que estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, encabezados por el gobernador del estado, Mauricio Kuri, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en favor de una mejor calidad de vida.

Señaló que ya se tiene una agenda muy nutrida para sostener reuniones con inversores de diferentes partes del mundo interesados en instalarse en la capital, no solo por las condiciones de seguridad y el estado de derecho, sino por la posición estratégica y el impulso a la innovación y la tecnología con la que hoy cuenta Querétaro.

Finalmente, el alcalde agradeció la invitación del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, en esta jornada histórica para el municipio en la expo industrial más importante del mundo.