Gobierno perdió 123,000 millones de pesos por huachicol en 2025: Observatorio Ciudadano de Energía

El gobierno mexicano perdió, en el 2025, alrededor de 123,000 millones de pesos por el llamado “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando de combustibles y evasión de impuestos que ha sido una constante en las diferentes administraciones, señaló el Observatorio Ciudadano de Energía.

Durante su participación en el 4to Foro Nacional de Energía e Infraestructura, realizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Francisco Barnés de Castro, presidente del Observatorio Ciudadano de Energía, indicó que el costo del huachicol es una “estimación conservadora”.

Desglosado, indicó que la pérdida para Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, fue de 56,000 millones de pesos el año pasado, mientras que para la hacienda pública el costo fue de 67,000 millones de pesos ante la pérdida de recaudación de impuestos como el IEPS y el IVA.

De esta manera, las pérdidas por el huachicol fiscal el año pasado superaron el gasto funcional ejercido en la agricultura, silvicultura, pesca y caza, que fue de 75,874 millones de pesos el año pasado, así como el que se destinó a la ciencia, tecnología e innovación, que sumó 65,692 millones de pesos.

El presidente del Observatorio Ciudadano de Energía señaló que, en los primeros tres meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se logró disminuir el huachicol fiscal; sin embargo, en los últimos años y ya entrado el gobierno de Claudia Sheinbaum, este ha incrementado nuevamente.

El tema del huachicol fiscal ha sido una de las grandes críticas al gobierno actual, esto ante la relación que tiene con la corrupción en las aduanas del país y sus funcionarios. Ante este tema, ya se han presentado algunas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“(El huachicol) está dañando las finanzas públicas y las de Pemex de manera impresionante (…) Los últimos tres años se ha disparado el robo descarado de crudo del sistema nacional, que, por lo visto, por lo que aparece en las noticias, es crudo que se va de contrabando a Estados Unidos para ser procesado en refinerías norteamericanas”, explicó Barnés de Castro.

Agregó que aunque ha incrementado el huachicol fiscal, no se ha llegado a los niveles que se observaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Preferible un subsidio al diésel

Respecto a los estímulos fiscales que se otorgan a la gasolina en periodos donde el precio del petróleo está elevado, Barnés de Castro señaló que es preferible un subsidio al diésel que a las gasolinas, ya que este último termina beneficiando, principalmente, a la población de mayores recursos.

Explicó que el diésel se utiliza para el transporte público, transporte de carga o para uso agrícola, por lo que tiene un mayor impacto sobre la inflación y los precios de productos básicos en el país.

“Subsidiar la gasolina me parece, en la situación en la que vivimos, inconcebible porque estamos beneficiando a los dos deciles más altos de ingresos de la población y muy poco o nada a la gran mayoría de la población que no tiene acceso a un automóvil”, dijo a la prensa al término de su participación en el foro.

ana.martinez@eleconomista.mx