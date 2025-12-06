Los centros de datos, impulsores de una nueva ola de computación inteligente

Históricamente, el desarrollo de las sociedades, de su economía y comunicación, había dependido de las carreteras, los puentes, los ferrocarriles y de las redes eléctricas, infraestructuras que posibilitaron la vida humana como ésta se conocía hace medio siglo, pero un nuevo actor ha comenzado a convertirse en la columna vertebral de la vida cotidiana alrededor del mundo.

Los centros de datos son en el siglo XXI lo que la Revolución Industrial fue hace doscientos años: La infraestructura crucial para el desarrollo y bienestar humano, casi tanto como el agua, porque los centros de datos son la infraestructura esencial para hacer realidad la transformación digital, la nueva economía y la actividad diaria de las personas, coincidieron expertos en la 11ª edición de las Jornadas TIC de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Inclusive, dijeron los expertos, los centros de datos también comienzan a ser vistos como herramientas de geopolítica, porque esta es una infraestructura que posibilitará una siguiente era en computación, en la que las naciones innovadoras serán las ganadoras.

“La tecnología tiene que ser una herramienta que haga posible que las personas evolucionen y eso lo están haciendo posible los centros de datos en estos tiempos: El 5G, el IoT y la inteligencia artificial, por ejemplo, están transformando la vida de las personas, pero detrás de ello está la fuerza de los centros de datos que está permitiendo toda esa evolución. Los centros de datos son los equipos que están facilitando que nuestro mundo esté cada vez más conectado y con las oportunidades que eso significa, de ahí que cada día se conocen nuevas inversiones de ese tipo”, dijo Eduardo Tanaka, de conectividad e infraestructura de Lightera México.

La relevancia de los centros de datos es significativa pues la firma de análisis Newark tiene una perspectiva de mercado por casi 585,000 millones de dólares a nivel global para el año 2032. Por citar un ejemplo, en México la cifra de inversión acumulada en este rubro sumaría 18,000 millones de dólares en el lustro que va de 2025 a 2030. En América Latina el otro gran receptor de estas inversiones es Brasil, con casi 38,000 millones de dólares sólo la inversión anunciada por TikTok allí.

“Estamos viviendo en un mundo cada vez más digital, en que los data centers se han vuelto tan cruciales como las infraestructuras eléctricas o los sistemas de agua, y lo que ello conlleva en retos energéticos para países como México”, dijo Marco Tulio Munguía Balvanera, director general en MultiverTIC.

El asunto, dijo Marco Tulio Munguía, está en que los centros de datos pasan desapercibidos por su propia naturaleza de tipo técnico; sin embargo, estos equipos marcan ya el ritmo de las sociedades, en principio de la economía, pues si los centros de datos no generan directamente demasiados empleos, sus beneficios impactan y se extienden por toda la sociedad, desde la capacidad que necesitan aplicaciones de inteligencia artificial o de Internet de las cosas en los sectores productivos, a las aplicaciones médicas en los sistemas sanitarios.

“Creo que debería reconocerse pronto la importancia del valor de estas infraestructuras, porque con ellas se viene un cambio drástico para la humanidad en todo lo que hace en su día a día, pero no por ello hay que estar temerosos; por el contrario, debe haber acercamientos, empezando por un acercamiento entre las empresas y las universidades para para potenciar las oportunidades que nos traen los centros de datos”, dijo el director general en MultiverTIC.

Víctor Bañuelos, director de Starline, ejemplificó que los centros de datos permiten el poder de la conectividad que sienten en sus manos todas las personas que usan a diario su teléfono celular. Víctor Bañuelos habló de centros de datos y 5G; también compañías como Microsoft que requieren cada vez de más capacidad instalada para soportar sus innovaciones, por ejemplo, de inteligencia artificial.

“Todavía nos falta de aquí hacia adelante, si bien se van a desplegar un montón de centros de datos edge, que ya hay algunos proveedores implementándolos, distribuyéndolos por todo el país y eso significa que habrá procesamiento de muy alta capacidad, pero falta y falta mucho (…) En términos de conectividad, un ejemplo es el tema del 5G y si no logramos todavía despegar con toda la infraestructura de 5G por el país y de pronto nos dicen que ya hay está el 6G, entonces será terrible para nuestra economía, por eso es un tema complejo y tenemos que tirar un montón de fibra por todos lados y disponer de centros de datos para aprovechar todas las oportunidades como país que se presente con esta ola de la nube”.

Algunas de las principales bondades de la tecnología de quinta generación o 5G frente a los estándares anteriores de comunicación está en que ésta proporciona velocidades más elevadas, una latencia ultrabaja, y permite conectar un mayor número de dispositivos en determinado momento y con mayor seguridad y disponibilidad de capacidad para distintos procesos, entre productivos, educativos o de entretenimiento y salud, y por ello es que la combinación del poder de los centros de datos con la tecnología 5G significa una explosión de oportunidades para cualquier país.

“Necesitamos más infraestructura”, dijo Víctor Bañuelos, de Starline. “En términos de infraestructura, lo que yo veo es que finalmente va a haber una, el próximo año debe de haber una integración mayor entre el cómputo cuántico y el cómputo de alto rendimiento. Que el cómputo de alto rendimiento se está aprovechando para modelaje, machine learning, inferencias… por eso creo que viene una nueva era en computación más inteligente y poderosa”.

“Se comentaba antes que, para alcanzar 50 millones de usuarios en el mundo, la telefonía se tardó entre 60 y 75 años para alcanzar esos 50 millones de usuarios. La televisión fue de entre 14 y 22 años. El Internet, con YouTube y Facebook, fue entre cuatro y siete años; y chat GPT ha alcanzado 50 millones de usuarios en dos meses. Entonces esa es la respuesta de lo que viene”.