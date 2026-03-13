Hablemos de Finanzas: MIDE y Profuturo juntos por la educación financiera en la Global Money Week 2026

Durante años, el dinero ha sido un tema que poco a poco ha cobrado mayor relevancia en la vida cotidiana; sin embargo, en muchos espacios aún permanece como un tema tabú. No siempre se habla de él en familia, entre amigos o incluso en pareja, y esa falta de diálogo puede dificultar la planeación y la toma de decisiones financieras informadas. Por ello, del 17 al 22 de marzo la Global Money Week (GMW) busca abrir la conversación y generar espacios donde hablar de finanzas sea natural, accesible y útil para todas las personas, bajo el lema “Hablemos de Finanzas: Para tus metas de hoy y mañana” en el MIDE, Museo Interactivo de Economía.

Impulsada a nivel internacional por la OCDE, la Global Money Week se ha consolidado como una de las campañas más relevantes de educación financiera a nivel mundial. En su decimocuarta edición, la iniciativa busca recordar que hablar de dinero nos permite desarrollar hábitos responsables, tomar decisiones informadas y planificar metas a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, la invitación es clara: integrar de manera cotidiana conversaciones sobre ahorro, consumo responsable, inversión y planificación del retiro, para construir una relación más abierta, informada y saludable con las finanzas personales.

Un espacio para aprender, preguntar y participar

Gracias al éxito de ediciones pasadas, por sexto año consecutivo, el MIDE coordina la edición nacional de la GMW, consolidándose como el punto de encuentro entre educación y experiencia interactiva este 2026 el evento evoluciona y se traslada al Patio Principal, el corazón del Museo, para ofrecer una experiencia más amplia y participativa. Durante seis días, el público podrá participar en:

Talleres prácticos sobre ahorro e inversión.

Charlas con especialistas en finanzas personales.

Actividades lúdicas para niñas, niños y jóvenes.

Dinámicas para entender riesgos financieros.

La entrada a todas las actividades de la Global Money Week será gratuita. Además, quienes ingresen al micrositio oficial podrán consultar toda la información sobre las instituciones participantes y eventos programados, además podrán obtener un cupón 2x1 en la entrada general al MIDE, válido del 17 al 22 de marzo.

Profuturo y MIDE: Aliados estratégicos por la educación financiera

En esta edición de la Global Money Week, Profuturo y el MIDE, por segundo año consecutivo, a través de una alianza estratégica, reafirman su compromiso en favor de la educación financiera en México. Con más de 29 años de experiencia, Profuturo mantiene una estrategia multicanal que incluye su portal institucional, redes sociales y la plataforma Profuturo Asesora, la cual ha registrado más de 3.7 millones de visitas y ofrece contenidos claros y accesibles para cada etapa de vida, contribuyendo a que más personas puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero.

En el marco de este evento, Profuturo participa con talleres y charlas que refuerzan el mensaje de que, hablar de finanzas es clave para construir un futuro sólido. De manera complementaria, la institución impulsa iniciativas como webinars y contenidos dirigidos a colaboradores, así como comunidades que multiplican este conocimiento y motivan a las personas a construir desde hoy la mejor versión de su “Yo del Futuro”.

La Global Money Week 2026 no es solo una semana de actividades; es una invitación a transformar la relación con el dinero. A dejar de verlo como un tema incómodo y empezar a asumirlo como lo que realmente es: una herramienta para construir estabilidad, oportunidades y futuro, de la mano de aliados expertos que acercan la práctica financiera a todos los mexicanos.

Estos son los líderes de Educación Financiera que participan en la Global Money Week en México 2026

1. AMAFORE

2. PROFUTURO

3. AFORE PENSIONISSSTE

4. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD

5. AUTÓNOMA DE PUEBLA

6. CANAL ONCE

7. ADRÍAN DÍAZ

8. FUNDACIÓN EDIFICATE

9. AMIB

10. ACTINVER

11. CETES DIRECTO

12. CLAUSTRO DE SOR JUANA

13. CAPITAL21

14. ARIADNA HERNÁNDEZ RIVER

15. MIDE, MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA

16. AFORE BANAMEX

17. CNBV

18. ESCUELA BOLSA MEXICANA

19. EL ECONOMISTA

20. CLAUDIA CASTRO

21. MUSEO BANCO DE MÉXICO

22. AFORE COPPEL

23. CNSF

24. FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, UNAM

25. LA JUGADA FINANCIERA

26. DIEGO SOTO

27. MUSEO CUSE

28. BANAMEX

29. CONDUSEF

30. INSTITUTO BIVA

31. PROTEJA SU DINERO

32. FINANZAS EN TACONES

33. BANCO AZTECA

34. CONSAR

35. ITESM CAMPUS SANTA FE

36. RADIO ANÁHUAC

37. MARILÚ AYALA

38. BANK OF AMERICA

39. FONACOT

40. UNIVERSIDAD ANÁHUAC

41. REVISTA FORTUNA

42. PAOLA CHAVARRÍA

43. BBVA

44. IPAB

45. UNIVERSIDAD CRISTOBAL COLÓN

46. PAOLA ZENTENO

47. BX+

48. ITESM CAMPUS CDMX

49. ROCA EDUFIN

50. COMPARTAMOS BANCO

51. VALERIA ARELLANO

52. FINLINK

53. FINSUS

54. HSBC

55. INVERCAP AFORE

56. INVERKIDS

57. LEVA INVIERTE

58. NOAHUI SOLUCIONES

59. NU

60. PROVIDENT

61. SANTANDER

62. SKANDIA

63. SURA MÉXICO