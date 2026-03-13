CTM y CTC quieren participar en elaboración de leyes secundarias de la jornada laboral

Las dos centrales obreras más grandes del país, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), anunciaron su decisión de intervenir de manera unificada en la creación de las leyes secundarias que reglamentarán la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Durante el foro Transformaciones en el Derecho Laboral, organizado por la firma De la Vega y Martínez Rojas, los líderes Tereso Medina y Abel Domínguez señalaron que la participación sindical es indispensable para que la nueva normativa garantice un equilibrio entre el bienestar del trabajador y la competitividad de las empresas.

Tereso Medina, representante de la CTM, calificó la reforma como un paso irreversible y una oportunidad histórica para México; en ese sentido, propuso el establecimiento de un nuevo pacto social que analice la implementación de forma gradual, rama por rama de la industria, con un horizonte hacia el año 2030. Asimismo, subrayó que la productividad debe generarse trabajando de manera inteligente y humana, y no a través del desgaste físico del operario.

Medina sugirió que para mitigar las preocupaciones del sector empresarial, especialmente en ramos estratégicos como el automotriz, se debe incentivar a las pequeñas y medianas empresas mediante políticas fiscales adecuadas.

Por su parte, Abel Domínguez, de la CTC, respaldó la creación de un Consejo Laboral Plural para evitar divisiones y lograr una voz consensuada en la reglamentación; asimismo,. propuso que los Comités de Productividad adquieran un alto nivel jerárquico dentro de los Contratos Colectivos de Trabajo como un requisito indispensable para materializar los incrementos de eficiencia que compensen la reducción de ocho horas por trabajador.

Ambos dirigentes enfatizaron que la clave del éxito legislativo residirá en la negociación colectiva y la capacitación frente a retos tecnológicos como la digitalización y la inteligencia artificial.

De acuerdo con los plazos legales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dispone de un periodo de 90 días a partir de la publicación para presentar estas leyes secundarias, las cuales deberán estar listas a más tardar el 1 de mayo.

La postura de los sindicatos es clara: la implementación de la reforma debe darse mediante el diálogo social y la unidad nacional para mantener la certeza operativa en el mercado laboral mexicano.