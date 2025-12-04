La debilidad del PIB de México pegó a Radio Centro, a pesar de su potente share en la CDMX

Grupo Radio Centro (GRC) registró un descenso del 24% en sus ingresos por transmisión para el tercer trimestre de 2025. La compañía facturó 148.5 millones de pesos por este rubro en el periodo estival, cuando hace un año había ingresado 195.1 millones de pesos.

El bajón del 23.9% en los niveles de facturación que fue reportado por la compañía para este periodo, es hasta ahora el más profundo para Radio Centro en 2025, luego de caer 15.3% en el primer trimestre y 16.8% en el segundo trimestre.

Radio Centro atribuye estos deslizamientos al desempeño de la economía mexicana en el ejercicio, misma que conforme ha ido avanzando el 2025 también ha ido perdiendo fuerza y no está claro si el trimestre de Navidad será mejor para esta compañía y el resto de los radiodifusores comerciales.

Los argumentos de Grupo Radio Centro son consistentes con el flojo desempeño que ha presentado el PIB de México en 2025, pues a modo de muestra, la economía mexicana se contrajo 0.2% en el tercer trimestre del año y esto por primera vez desde el año 2021; en tanto que la variación respecto al segundo trimestre fue de 0%; además, en el mismo periodo, las actividades secundarias, donde tienen su actividad varios anunciantes de Radio Centro, cayeron 1.5% en dato trimestral y en 2.7% a tasa anual, números que no pudieron ser compensados por el crecimiento del 0.2% que registró el sector terciario, donde están los cinco principales clientes de este grupo radiodifusor.

“La disminución en los ingresos por transmisión se debió principalmente a una menor inversión publicitaria de los clientes de la compañía en el periodo (…) Las condiciones adversas de la economía global y en particular la desaceleración de las economías de Estados Unidos y México, podrían afectar negativamente nuestra liquidez, negocio y los resultados de operación; y puede afectar a una parte de nuestra base de clientes”, comunicó Radio Centro.

Lo que ocurra con el desempeño de Grupo Radio Centro es relevante para toda la industria de radiodifusión en México, porque es la única compañía de radio comercial que cotiza en Bolsa y por tanto sus reportes son también un diagnóstico del estado de la salud de la radio comercial del país, que, si bien mantiene audiencia, pierde anunciantes por la competencia de nuevas plataformas de entretenimiento e información y ahora por una economía en contracción.

El panorama económico adverso para Grupo Radio Centro ocurre en un contexto en que la empresa apura los abonos para retener en sus manos la concesión de espectro de la frecuencia de los 93.7 Megahercios de la Ciudad de México y en un tiempo también en que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el nuevo regulador sectorial del país, sostuvo hace unos días en dialogo con empresarios radiodifusores que será sensible a las demandas esta industria que da sustento directo a 110,803 familias en México.

Radio Centro, uno de los grupos radiodifusores de mayor tradición en México, posee varios de los conceptos de información y entretenimiento más escuchados de la radio en el mercado de la Ciudad de México.

La compañía, apegada un plan de negocios enfocado al desprendimiento de activos no estratégicos, ha traspasado frecuencias y arrendados a terceros grupos económicos, pero aún con ello, sólo sus cuatro estaciones en la FM de la capital conjuntan el 14% del share a nivel radio total de la Ciudad de México, de acuerdo con el Mediómetro Radio de la prestigiada firma INRA, y de un mercado de 18 millones 210,228 personas de entre 13 y 65 años de edad que escucharon radio entre las 06:00 y las 23:59 horas en el tercer trimestre del 2025.

Entre las siete frecuencias que Radio Centro aún posee en la Ciudad de México, entre las de AM y FM, la firma INRA indicó que el share de la compañía se ubicó en 14.74% en julio, en 14.81% en agosto y en 14.42% durante septiembre, datos que casi ninguna otra compañía pudo conseguir.

A nivel enero-octubre, Grupo Radio Centro tiene la estación de radio musical con el promedio de más personas alcanzadas en la capital: Joya 93.7 FM, con 629,553 oyentes alcanzados. Y seguidamente se ubica Alfa 91.3, con 595,186 personas alcanzadas en los mismos diez meses de 2025. Sólo MVS con La Mejor (579,943 oyentes) y Radiópolis, con la Ke-Buena (548,847 oyentes) se aproximan a las frecuencias de GRC en los promedios de la radio musical, mientras que otras marcas lideran en la radio hablada y noticiosa.