Semana Santa 2026: Cercanía y la flexibilidad dictarán la tendencia de los viajes

Para las próximas vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Turismo estima que más de 14.7 millones de personas se desplazarán por el país. Sin embargo, más allá de las cifras, lo que destaca es el cambio en el comportamiento: el viaje ya no es necesariamente un gran proyecto logístico, sino una extensión del fin de semana dedicada al descanso local.

Es decir, lo que antes se planeaba con meses de anticipación para destinos lejanos, hoy se ha convertido en una pausa breve dentro de la rutina, donde la cercanía y la flexibilidad dictan el ritmo del viaje.

De acuerdo con datos de IATI Seguros, los viajeros ahora eligen pueblos cercanos, destinos de naturaleza o playas a pocas horas de casa, lo anterior responde a la búsqueda de un mayor control sobre el presupuesto y la posibilidad de tomar decisiones sobre la marcha.

La gestión del tiempo

A pesar de que se están eligiendo viajes más cortos, la percepción del riesgo en trayectos nacionales también ha cambiado. Actividades como el senderismo o los traslados por carretera suelen traer consigo imprevistos que, aunque menores, pueden interrumpir la experiencia.

"El viajero actual suele salir más veces al año, pero por períodos más breves", explica Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros. "En una escapada de tres días, lo último que se quiere es perder una jornada completa resolviendo un tema médico o administrativo. La asistencia hoy se ve como una herramienta práctica para proteger el tiempo de descanso, más que como un trámite para viajes largos".

Tecnología

Una de las novedades que acompaña este cambio de hábito es la incorporación de herramientas digitales que ayudan a hacer más accesible todo tipo de servicios

“Por ejemplo IATI Escapadas permite que el usuario reciba atención sin tener que buscar un hospital en un lugar desconocido. A través de una videollamada y una lectura inteligente de los rasgos del paciente, la tecnología ofrece un prediagnóstico con un 95% de efectividad. Al finalizar, el viajero obtiene un informe médico y una receta de manera remota, permitiéndole continuar con sus planes sin traslados innecesarios”, agregó el directivo.