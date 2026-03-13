Díaz-Canel anuncia que el FBI ayudará en investigación de incursión de lancha con exiliados cubanos

El FBI enviará un equipo a Cuba ⁠para investigar una incursión de 10 exiliados cubanos a bordo de una lancha rápida, acusados de provocar un tiroteo ⁠con las fuerzas locales en el ⁠que murieron la mitad de los infiltrados, informó este viernes La Habana.

Cuba anunció la cooperación bilateral en torno al incidente el mismo día en que reconoció que estaba dialogando con Estados Unidos para intentar calmar las tensiones entre las partes, en un momento en que el bloqueo petrolero de Washington ha sumido al país en una crisis económica aún más profunda.

El 25 de febrero, ciudadanos cubanos intentaron infiltrarse en el país en una lancha rápida, armados con cerca de 13,000 cartuchos de munición, 13 rifles y 11 pistolas, además de otro material, de acuerdo a La Habana.

Cinco de ellos murieron y los demás, que resultaron heridos, se encuentran bajo custodia cubana y están recibiendo atención médica, según las autoridades locales.

"Hay una información y hay una cooperación con las contrapartes norteamericanas y estamos ⁠a la espera de un grupo de ⁠expertos del FBI para ⁠seguir avanzando en esta investigación", dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una ⁠rueda de prensa.

Díaz-Canel destacó que el intercambio entre el FBI y el Ministerio del Interior de Cuba se había concertado a través de los canales diplomáticos y consulares.

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que no se trataba de una ⁠operación estadounidense y que ningún miembro del Gobierno de Washington había participado en ella.