México, Colombia y Brasil piden cese inmediato al fuego en Medio Oriente; Sheinbaum celebra mensaje

México, Colombia y Brasil pidieron este viernes un cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecieron apoyo para una salida diplomática a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil, reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”, sentenciaron los tres países en una declaración conjunta.

“Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación”, demandan en el comunicado.

México, Colombia y Brasil expresaron su disposición de contribuir a los procesos de paz “que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”.

La ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1,200 muertos en Irán.

Entre los fallecidos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares. Los ataques de Teherán han paralizado el tránsito en el estrecho de Ormuz.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo más temprano en su conferencia de prensa mañanera que fue una iniciativa del presidente colombiano, Gustavo Petro, “de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa, para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego, y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual”.

La mandataria mexicana dijo que el conflicto no solamente afecta al Medio Oriente, sino que por la características de la zona está afectando a todo el mundo, recordó que el precio del petróleo regresó ayer a los 100 dólares al barril.

Sheinbaum comentó que para los países que no tienen petróleo, el aumento en la gasolina es muy alto y afecta a toda la población.

Sheinbaum Pardo recordó que la declaración está en el marco de los principios de política exterior de México. “Es muy importante que desde América Ltina, que es una región de paz, recientemente se celebró el aniversario de los Tratados de Tlatelolco que hablan de que América Latina es una región libre de armas nucleares”, dijo desde Manzanillo, Colima.