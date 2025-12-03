Cruz Azul sigue invicto, pero sin ventaja ante Tigres

Invicto, sí. En ventaja, no. Así está Cruz Azul después de la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la que empató 1-1 ante Tigres en el estadio Olímpico Universitario (CU).

Con este marcador, los cementeros extendieron su invicto en CU a 24 partidos desde que se mudaron de Ciudad de los Deportes al inicio de 2025, registrando seis empates y 18 victorias.

La Máquina hizo válida su mayor fortaleza en el año, el empuje de su afición en CU, al reponerse de un gol del ex delantero del Atlético de Madrid, Ángel Correa. Adelantó a Tigres al minuto 61 después de una serie de rebotes en el área de Andrés Gudiño, portero y capitán cementero.

Al 76', Gabriel 'Toro' Fernández empató tras la designación de un penal por parte del árbitro, Rosario López, quien ni siquiera acudió al VAR para corroborar una mano de Marco Farfán.

Cruz Azul ya rebasó al residente original de CU, Pumas, desde octubre. Al vencer 2-1 al América en la Jornada 13, impuso una nueva marca de 23 partidos sin perder como local en dicho inmueble. Los universitarios lograron 22 entre las temporadas 1978-79 y 1979-80.

En este lapso, la Máquina ha logrado un título y al menos dos semifinales en CU. Ganó la Concachampions ante Vancouver Whitecaps, fue eliminado en semifinales del Clausura 2025 ante América y en esta semana está disputando las semifinales del Apertura ante Tigres.

La racha no se ha detenido a pesar de tener tres entrenadores entre enero y diciembre: Martín Anselmi, Vicente Sánchez y el actual, Nicolás Larcamón.

En el caso de esta serie contra Tigres, Cruz Azul sabía de antemano que está obligado a triunfar en el marcador global para instalarse en la final.

Ahora tendrá que ganar el sábado en la vuelta, en 'El Volcán' de Nuevo León, luego de no pasar del empate en la inauguración de la serie el miércoles por la noche en la Ciudad de México.

Tigres fue segundo de fase regular con 36 puntos, uno más que Cruz Azul. Eso le permite avanzar a la última batalla por el título mientras mantenga el empate en los 180 minutos.

De hecho, el equipo regiomontano fue el que estuvo más cerca de irse con ventaja. Apenas al 2', Ángel Correa cabeceó al poste tras un centro por banda derecha de Juan Brunetta. Esa misma jugada concluyó con un tiro de Nicolás Ibáñez que fue atajado por Andrés Gudiño, portero de la Máquina.

Ya en el segundo tiempo, en los primeros 10 minutos, el propio Brunetta tuvo un mano a mano ante Gudiño que envió por un costado cuando todo el estadio ya estaba resignado a recibir un gol de la visita.

Cruz Azul, por su parte, tuvo sus mejores acercamientos mediante cabezazos de Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi, aunque se quedaron sólo en suspiros.

El partido tuvo un ritmo muy diferente al que se vivió 72 horas antes en los cuartos de final de vuelta contra Chivas. Para empezar, la entrada al inmueble fue mucho menor, al igual que la presencia de aficionados visitantes.

La narrativa en la tribuna se centró en abucheos y constantes gritos homofóbicos contra el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, al grado de que el audio local tenía que poner siempre una porra en favor de Cruz Azul a todo volumen para que no se percibiera el insulto cuando hacía un despeje.

También hubo gritos de repudio hacia jugadores como Fernando Gorriarán y Ángel Correa por las constantes faltas que el árbitro marcó a favor de ellos.

Por otra parte, gran parte de la afición cementera portó bandas con la frase ‘El rey de la región’, en alusión a que Cruz Azul es el actual campeón de la Concachampions. De hecho, eliminó a Tigres en semifinales de dicho torneo entre abril y mayo.

La Máquina se mantiene con apenas una victoria sobre Tigres en los últimos siete partidos de Liga MX, entre fase regular y Liguilla. La última vez que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) perdió ante los cementeros en la Ciudad de México fue el 17 de febrero de 2024.

Ahora Cruz Azul tiene otro reto. Además de buscar su primera victoria en 'El Volcán' desde julio de 2022, este sábado intentará romper con dos eliminaciones consecutivas en semifinales de Liga MX, ya que en el Apertura 2024 y Clausura 2025 fue echado por América.

En su historial concreto contra Tigres, este es su quinto enfrentamiento en Liguillas en torneos cortos. El balance, hasta ahora, favorece a los regiomontanos por 3-1, luego de las victorias en el Invierno 2001, Apertura 2003 y Clausura 2022; la única victoria de Cruz Azul fue en el Apertura 2020.