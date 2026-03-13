Bolsa mexicana retrocede; acciones de mineras lideran las pérdidas

Las bolsas de valores de México retroceden moderadamente en las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales bajan por segundo día consecutivo, perfilándose a cerrar una semana con pérdidas acumuladas debido al nerviosismo por Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocede 0.22% a 65,941.60 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.19% hasta 1,309.05 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las caídas de las mineras Industrias Peñoles, con 2.91% a 928.44 pesos, y Grupo México, con 1.94% a 188.48 pesos, además de Sigma Foods, con una mejora de 1.77% a 16.68 pesos.

El sentimiento en los mercados ha sido afectado por las preocupaciones sobre las consecuencias de la guerra contra Irán. Antes de que estallara, la bolsa local acumulaba una mejora en el año de casi 11%, pero el avance se ha reducido en dos semanas a sólo 2.43 por ciento.