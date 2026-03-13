Trump descarta por ahora una operación para quedarse con el uranio iraní o su isla de Jark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó por el momento la posibilidad de desplegar tropas en suelo iraní para cumplir dos objetivos que Trump considera por ahora secundarios como son el robo del uranio enriquecido iraní o la conquista de la estratégica isla de Jark, uno de los epicentros de la industria petrolera del país.

Sobre el robo del uranio, Trump explicó en comentarios a Fox News que "ahora mismo no estamos centrados en ello pero quizás en un momento dado lo estaremos", dijo Trump, quien pasó buena parte de la entrevista defendiendo su estrategia en Irán, al asegurar, por ejemplo, que se está conteniendo incluso porque Estados Unidos es capaz de destruir el país entero.

Uno de estos objetivos extremos que Trump no contempla son sus plantas nucleares. "La verdad es que creo que me estoy portando bien. Podría haber destruido sus plantas nucleares. Podría haber destruido el país entero. Por ahora hemos decidido no hacerlo", explicó.

La isla de Jark, en el suroeste de Irán tampoco es un objetivo prioritario. "No ocupa un lugar muy alto en mi lista de deberes", dijo a Fox News antes de recriminar esta clase de preguntas porque afectan a su capacidad de decisión estratégica.

Trump, en cualquier caso, dejó de marcarse un plazo determinado para poner fin a un conflicto con Irán que acabará cuando "lo sienta en mis huesos, cuando me lo parezca".

Estados Unidos insiste en intensificar la ofensiva en Irán, tras anunciar que este viernes será "el día más intenso", informó el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Dan Caine, tras hacer balance de los 6,000 objetivos atacados en los casi dos semanas de operación.

Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva el 28 de febrero con ataques que mataron al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lo que desencadenó una guerra regional que ha sacudido los mercados energéticos globales y provocó ataques con misiles y drones en todo el Golfo.

Trump dijo en la entrevista emitida este viernes que las fuerzas estadounidenses llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana, la tercera desde que se inició la guerra.

"Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana", dijo Trump a Fox News Radio.

Trump expresó su esperanza de que el pueblo iraní pueda levantarse y derrocar al régimen, pero reconoció que eso no es probable que suceda a corto plazo.

"Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande... Sucederá, pero quizás no inmediatamente", dijo Trump.