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Fusiones y adquisiciones de México caen 10% en febrero; sector inmobiliario, el favorito
De acuerdo con el informe elaborado por TTR Data, el sector inmobiliario fue el más activo en el segundo mes del 2026.
El mercado de fusiones y adquisiciones de México contabilizó en febrero un total de 18 transacciones por un importe agregado de 3,714 millones de dólares, un retroceso del 10% en el número de operaciones realizadas, pero su valor se multiplicó por siete (626%).
De acuerdo con el informe elaborado por TTR Data, el sector inmobiliario fue el más activo en el segundo mes del 2026, con ocho transacciones y un crecimiento del 167%, seguido del sector industrial de software, con cinco acuerdos y una caída interanual del monto total del 38 por ciento.
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En el mercado transfronterizo, hasta el segundo mes del año, las empresas mexicanas apostaron, principalmente, por invertir en España y Argentina, con cuatro y tres transacciones, respectivamente.
De su lado, Estados Unidos y Chile fueron los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México, con siete y tres 'deals', respectivamente.
Se registraron nueve transacciones de capital privado por 354 millones de dólares, equivalente a un descenso del 25% en el número de transacciones y un aumento del 544% en su importe.
En el segmento de adquisición de activos se anotaron 10 transacciones por un valor de 450 millones de dólares, lo cual equivalió a un alza del 150% en el número de M&A con respecto a febrero del 2025.