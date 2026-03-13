Fusiones y adquisiciones de México caen 10% en febrero; sector inmobiliario, el favorito

El mercado de fusiones y adquisiciones de México contabilizó en febrero un total de 18 transacciones por un importe agregado de 3,714 millones de dólares, un retroceso del 10% en el número de operaciones realizadas, pero su valor se multiplicó por siete (626%).

De acuerdo con el informe elaborado por TTR Data, el sector inmobiliario fue el más activo en el segundo mes del 2026, con ocho transacciones y un crecimiento del 167%, seguido del sector industrial de software, con cinco acuerdos y una caída interanual del monto total del 38 por ciento.

En el mercado transfronterizo, hasta el segundo mes del año, las empresas mexicanas apostaron, principalmente, por invertir en España y Argentina, con cuatro y tres transacciones, respectivamente.

De su lado, Estados Unidos y Chile fueron los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México, con siete y tres 'deals', respectivamente.

Se registraron nueve transacciones de capital privado por 354 millones de dólares, equivalente a un descenso del 25% en el número de transacciones y un aumento del 544% en su importe.

En el segmento de adquisición de activos se anotaron 10 transacciones por un valor de 450 millones de dólares, lo cual equivalió a un alza del 150% en el número de M&A con respecto a febrero del 2025.