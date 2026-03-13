Wall Street retrocede levemente tras cifras débiles del PIB de Estados Unidos

Los tres principales índices de Wall Street retroceden moderadamente la mañana del viernes. Sin actualizaciones sobre la guerra en Oriente Medio, los promedios bajan entre operaciones cautelosas, mientras los inversionistas asimilan cifras económicas de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, baja un ligero 0.03% a 46,662.17 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.28% a 6,653.67 puntos. El Nasdaq Composite baja 0.54% a 22,191.24 puntos.

El ⁠Producto Interno Bruto estadounidense desaceleró ⁠más de lo que se ⁠estimó inicialmente en el cuarto trimestre y el ⁠gasto de los consumidores aumentó más de lo previsto en enero. Los datos se conocen en medio de temores por la inflación y el crecimiento por la guerra.

El secretario de Guerra de estadounidense, Pete Hegseth, dijo este viernes que Irán ya no tiene capacidad de defenderse de los bombardeos, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas, pero por el momento no ha habido información más sólida.

En este contexto, sólo el sector de materiales (-0.07%) cae entre los 11 principales del S&P 500. Las compañías de servicios públicos (+1.53%) y finanzas (+1.05%) lideran las ganancias. En el Dow Jones, las acciones de Salesforce.com (-3.19%) encabezan los retrocesos.