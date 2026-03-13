Marina planea establecer una zona cercana al AICM para taxistas de aplicación

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que el gobierno federal busca establecer reglas para equilibrar la operación entre taxis concesionados y servicios de transporte por aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El funcionario explicó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el objetivo es regular ambos servicios sin afectar el derecho al trabajo ni las opciones de movilidad de los usuarios, en medio del conflicto que mantienen taxistas tradicionales y conductores de plataformas digitales.

“Tenemos que regular a los taxis que ya están autorizados en el aeropuerto y a los de aplicación. Los concesionados tienen mayores gastos para operar, pero los de aplicación también tienen derecho a trabajar”, señaló.

Taxis de aplicación no podrán recoger en las terminales

Como parte de las medidas en análisis, Morales Ángeles adelantó que los vehículos de plataformas como Uber o DiDi no podrán recoger pasajeros directamente en las terminales del aeropuerto, debido a que se trata de una zona federal con regulación específica.

En su lugar, se prevé habilitar un estacionamiento cercano, fuera de la zona federal, donde los conductores de aplicaciones podrán recibir a los usuarios que soliciten el servicio.

De acuerdo con el titular de Marina, ya se han realizado reuniones con asociaciones de taxistas concesionados, quienes han manifestado disposición para establecer reglas que permitan la convivencia entre ambos modelos de transporte.

Autoridades buscan acuerdos con transportistas

Morales Ángeles indicó que el gobierno federal continuará el diálogo con las organizaciones de taxistas y las plataformas digitales para definir un esquema de operación que garantice orden en el aeropuerto y permita a los usuarios elegir entre distintas opciones de transporte.

El funcionario subrayó que la intención es alcanzar acuerdos que permitan regular la actividad dentro y fuera de la zona federal del aeropuerto, evitando conflictos entre los distintos servicios de movilidad que operan en la terminal aérea más importante del país.

AICM inicia operativos contra transporte considerado irregular

En paralelo, el AICM informó que a partir del 12 de marzo se desplegarán operativos con apoyo de la Guardia Nacional para detectar vehículos que operen como transporte irregular dentro del aeropuerto.

El director general del aeropuerto, Juan José Padilla Olmos, explicó que estas acciones buscan garantizar la seguridad de los usuarios y hacer cumplir la normativa vigente.

Los operativos incluirán cámaras con inteligencia artificial capaces de identificar vehículos que realicen múltiples viajes hacia o desde el aeropuerto, lo que podría indicar actividad de transporte no autorizado.

Según la regulación actual, los taxis por aplicación no pueden operar dentro de la zona federal del aeropuerto, por lo que su servicio se considera irregular si recogen pasajeros directamente en las terminales.