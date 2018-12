La unidad en Colombia de la cementera mexicana Cemex reveló que fue notificada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) del rechazo a unas deducciones tributarias declaradas en 2011, por lo que tendría que desembolsar 55 millones de dólares en concepto de tributos no pagados y multas.

Cemex Colombia rechazó las consideraciones del organismo estatal y dijo que ejercerá las acciones pertinentes, al considerar que cuenta con los argumentos para respaldar su declaración tributaria.

"La DIAN ha determinado un incremento en los impuestos a pagar sobre los que había declarado Cemex Colombia por un monto total de 85,179 millones 98,000 pesos, equivalentes a 27, millones 579,707 dólares y una multa de 85,179 millones 98,000 pesos, equivalentes a 27 millones 579,707 dólares", precisó la compañía en una comunicación a la Superintendencia Financiera el pasado 1 de diciembre.

Cemex explicó que cualquier pago de un mayor impuesto y la multa tendría lugar cuando el caso se resuelva judicialmente, para lo cual tendría que transcurrir un tiempo considerable.

"En esta etapa preliminar Cemex Colombia no espera que se produzca una resolución adversa. No obstante, al día de hoy no se puede determinar la probabilidad del resultado, cuyo trámite administrativo y judicial puede tardar hasta ocho años, de conformidad con antecedentes de casos similares".

"De resultar un fallo judicial adverso podría tener un impacto material negativo en los resultados de operación, la liquidez o la posición financiera de Cemex Colombia", agregó.

La cementera se encuentra en el ojo del huracán debido a que la justicia de Estados Unidos y Colombia investigan sus operaciones en Colombia y otras jurisdicciones, para determinar si violó o no la ley de prácticas corruptas derivado de la construcción de una planta en el país sudamericano.

