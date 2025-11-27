Diputados alistan maratón legislativo

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que la próxima semana las y los diputados podrán sesionar por tres días seguidos, y si es necesario hasta el viernes para desahogar la agenda legislativa.

En conferencia de prensa, el líder de Morena en San Lázaro detalló que entre los temas que serán prioridad para las próximas dos semanas estarán la Ley de Aguas, que consta de dos instrumentos jurídicos; la reforma para prohibir los vapeadores y la ley General de Salud que se vincula con este último tema.

Además de un dictamen sobre Ley de Economía Circular; uno más sobre la Ley de Ascensos en la Armada. Un proyecto en materia de igualdad sustantiva y derechos de niñas, niños y mujeres; y la ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, conocida como Ley Arancelaria.

En el caso del primer dictamen, el legislador espera que la semana que entra se desarrollen foros para poder deliberar el tema en el Pleno esa misma semana”.

“Es una agenda legislativa pesada las próximas dos semanas a partir de lunes. Tendremos tres sesiones o cuatro, si es necesario”, afirmó el legislador.

Presiones

Asimismo en el caso de la reforma sobre vapeadores,el líder morenista reconoció que existe presión de grupos externos, pero, dijo, la prioridad es la salud.

“Ahí andan todavía los cabilderos fuertes que se oponen a que reformemos la ley y prohibamos el uso de cigarrillos electrónicos y sus similares. Hay mucha presión para los legisladores, y los conmino y exhorto a que resistan porque es una ley en beneficio de la salud. Esa la vamos a ver quizá martes o miércoles de la semana que entra. El trabajo de los cabilderos es convencer en los intereses de sus representados. Nosotros tenemos que vigilar el interés de la gente, de la población, de la salud. Hay que resistir”, exclamó.

De igual forma, destacó que se hará una declaratoria del “2026, Año de Margarita Maza Parada”; mientras que se ratificará el nombramiento de César David Vives Flores como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, anunció la declaratoria de una moneda conmemorativa alusiva al “200 Aniversario de la consolidación de la Independencia de México en la Mar”.