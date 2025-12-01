BMW anunció que Klaus von Moltke será el nuevo CEO de planta en San Luis Potosí

BMW tendrá nuevo CEO para liderar la planta de manufactura en San Luis Potosí, a partir del primero de enero del 2026, por lo que su nueva tarea será dar seguimiento al proceso de transición hacia la producción de vehículos eléctricos de la plataforma NEUE KLASSE de la automotriz alemana.

Klaus von Moltke asumirá la posición de presidente y CEO, en sucesión de Harald Gottsche, quien concluye su gestión tras liderar una etapa clave de consolidación e innovación para la planta, informó el Grupo BMW.

A través de un comunicado, la automotriz dijo que la llegada de Klaus von Moltke comienza con una nueva etapa para la planta de San Luis Potosí, que fungirá como una de las sedes de producción de la nueva BMW iX3, modelo perteneciente a la plataforma NEUE KLASSE.

Esta incorporación representa un hito en la estrategia de electromovilidad de BMW Group y será uno de los proyectos clave que von Moltke impulsará desde su nueva posición”, resaltó.

El próximo CEO de la manufactura de BMW en SLP aseguró que a pesar de las desafiantes condiciones actuales, como son los aranceles, la armadora alemana continuará escribiendo “la historia de éxito de nuestra compañía en América”.

Nacido en Sudamérica, Klaus von Moltke es Vicepresidente Senior para la producción de motores de BMW AG y Director de la Planta de BMW Group en Steyr (Austria).

El directivo tiene una sólida trayectoria internacional de más de 25 años de experiencia en planificación, industrialización, diseño conceptual y gestión de proyectos. Desde 1998, ha ocupado puestos clave en las plantas de Sudáfrica, Países Bajos y Alemania, liderando la implementación de procesos de manufactura para diversos modelos, así como la producción de motores para vehículos BMW.

“En la Planta de motores más grande de BMW Group, tuve la oportunidad de proporcionar los excepcionales motores para la NEUE KLASSE. Ahora, me complace enormemente llevar los vehículos NEUE KLASSE a las calles junto con el extraordinario equipo de la Planta de San Luis Potosí”, señaló.

La empresa destacó el rol de ambos CEOs, pues Harald Gottsche y Klaus von Moltke son líderes de planta experimentados, con grandes dotes de liderazgo y amplios conocimientos técnicos.

Milan Nedeljković, miembro del Consejo de Administración de BMW AG responsable de Producción afirmó que ambas plantas (México y Alemania) marcarán el rumbo del futuro en los próximos años, ambos garantizarán una mayor expansión de la electromovilidad.

El rol que desempeñó Harald Gottsche se integró como presidente y CEO de la planta en diciembre de 2020, tras más de dos décadas de trayectoria en la red global de producción de BMW Group. Bajo su liderazgo, la Planta potosina alcanzó el medio millón de unidades producidas, incorporó modelos estratégicos como el BMW Serie 2 Coupé, el BMW M2, y ediciones limitadas como el M2 CS y el M2 Racing.

Además dio inicio al proceso de transición hacia la producción de vehículos eléctricos de la plataforma NEUE KLASSE y baterías de alto voltaje con una inversión de 800 millones de euros para la expansión de la Planta y la creación de un Centro de Producción de Módulos de Baterías.

