México rebasa a Japón, Corea del Sur y Alemania como mayor exportador de autos eléctricos a EU

México desplazó a Japón, Corea del Sur y Alemania y se convirtió en el principal proveedor de vehículos eléctricos a Estados Unidos, al enviar 145,000 unidades durante el 2024, destacó el tercer Informe de Movilidad de México de EvolvX, realizado por Latam Mobility.

México no sólo duplicó su producción de vehículos eléctricos (VE) en 2024, alcanzando 220,000 unidades, sino que también se convirtió en el mayor proveedor de Estados Unidos, con 145,000 unidades, afirmó Rebeca González, cofundadora de Latam Mobility.

Expuso que este logro se debe a un aumento significativo de la inversión de fabricantes internacionales en el país y a la sólida cadena de valor automotriz nacional. Esto permitió que México triplicara sus exportaciones de vehículos eléctricos a EU del 2023 a 2024.

“Este cambio confirma el papel estratégico de México como pieza clave de la cadena de suministro de movilidad limpia en América del Norte, respaldado por su base manufacturera competitiva, capital humano y una red de infraestructura de carga en expansión”, argumentó.

México se ha convertido en el mayor exportador de autos eléctricos a Estados Unidos aprovechando su proximidad, mano de obra calificada y acuerdos comerciales como el T-MEC.

Japón ha sido consistentemente uno de los mayores proveedores de automóviles, incluyendo modelos eléctricos. Mientras Corea del Sur se ha posicionado como un proveedor clave en el mercado de vehículos eléctricos. No obstante, el acuerdo de Norteamérica facilita el comercio entre México y Estados Unidos, beneficiando las exportaciones de vehículos.

México envía vehículos de cuatro marcas principalmente, General Motors que exporta la SUV Chevrolet Blazer EV y la Equinox EV, Ford exporta el Mustang Mach E, Stellantis la Wagoneer S y Toyota envía la Tacoma híbrida.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la producción de autos eléctricos e híbridos de México acumula hasta septiembre 171,749 unidades, lo que representa aumento de 42.5% comparado con el mismo periodo del 2024.