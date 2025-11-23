BBVA ve repunte del consumo en octubre

El consumo privado mostró señales de recuperación en octubre, impulsado principalmente por el gasto del sector servicios y en compras en línea, de acuerdo con el Indicador de Consumo Big Data (ICBD) de BBVA Research.

Lo anterior, luego de que el gasto total avanzó 1.8% en la comparación con septiembre cuando retrocedió 0.3 por ciento. Octubre ha sido el tercer mes con el mejor desempeño en este 2025, por detrás de enero y agosto cuando el crecimiento fue de 2.7 y 2.5%, respectivamente.

“La relativa mejora en el consumo se materializa en un entorno de resiliencia del segmento de servicios… A lo anterior se suma la gradual recuperación del ingreso de los hogares, que estimamos se materialice paulatinamente en los próximos trimestres”, dijo Saidé Salazar, Economista Principal en BBVA Research.

Anotó que la recuperación del consumo en octubre está en línea con el desempeño del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que reportó un crecimiento de 1.1% para el sector terciario durante los primeros ocho meses del año respecto a igual periodo de 2024.

En tanto, datos preliminares del IMSS indican que la masa salarial real creció 4.2% anual en octubre, equivalente a un aumento de 0.5 puntos porcentuales en comparación con septiembre.

El reporte de BBVA Research destaca que la resiliencia del consumo privado de octubre estuvo impulsada por un crecimiento de 5.9% en servicios.

Mientras que, en términos anuales, el consumo de servicios creció 10.1% en los primeros diez meses del año, por debajo del 15.2% observado en 2024.

BBVA Research prevé que el consumo privado mantendrá una recuperación paulatina hacia el 2026, apoyado por mejores ingresos en los hogares, dada la mejora gradual de la masa salarial real estimada, así como por el dinamismo del sector servicios.

Avanza el comercio en línea

Destaca el gasto del comercio digital, el cual se disparó 19.9% mensual, el mayor crecimiento desde finales de 2024. En contraste, las compras en tiendas físicas prácticamente se estancaron, con un avance de 0.2 por ciento.