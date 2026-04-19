Banobras contrató a personal técnico para la operación del ramal ferroviario al AIFA

Banobras, en su carácter de institución fiduciaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), adjudicó a las empresas: Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Criterio Global, Gurges Implementación de Negocios y Dali Innovation un contrato abierto con un monto máximo de 56.9 millones de pesos por el Servicio especializado para la ejecución de actividades relacionadas con la operación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El monto mínimo establecido por la institución para pagar al personal especializado que estará presente en el ramal que parte de la estación Lechería es de 31.4 millones de pesos.

De acuerdo con el gobierno federal, dicho tramo ferroviario, se iba a inaugurar antes de Semana Santa, luego se cambió la ceremonia para el seis de abril y, ahora, la nueva fecha está por definirse, aunque se ha mencionado que podría ser el 25 o 26 de abril.

El servicio contratado el 31 de marzo y con vigencia al 30 de junio de 2026, de acuerdo con el oficio de notificación de adjudicación, es necesario para la puesta en marcha del tramo ferroviario, de acuerdo con la argumentación difundida, toda vez que:

“Constituye una condición operativa de carácter crítico para la prestación segura, continua y digna del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, cuya omisión representa una deficiencia operativa, y un riesgo real, e inmediato para la operación del servicio el Tren Suburbano al AIFA, toda vez que a través de esta contratación se permitirá contar con los profesionistas o técnicos independientes para llevar a cabo las actividades operativas y de apoyo administrativas indispensables para la operación”.

En consecuencia, el personal asignado atenderá las necesidades que se requieren para que el Fonadin pueda cumplir con la obligación de operar el ramal.

Asignación sorpresiva

En la justificación para la excepción al procedimiento de licitación pública, Banobras dijo que previamente realizó una investigación de mercado y obtuvo tres cotizaciones de posibles prestadores de manera inmediata del servicio requerido (mínimo 119 y máximo 228 profesionistas) y la ganadora fue la que resultó solvente con un monto promedio.

La necesidad del servicio surgió de la decisión del Ejecutivo Federal, notificada por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), de otorgar en febrero reciente al Fonadin la asignación para la construcción, operación, explotación y prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de la Ruta Lechería-Jaltocan-AIFA.

Dicha asignación constituyó para Banobras “un hecho externo e imprevisible, toda vez que el Fonadin no tenía contemplada ni podía razonablemente prever la asignación de la operación integral del Tren Suburbano al AIFA, incluyendo la contratación de todos los servicios operativos necesarios para su puesta en marcha, entre ellos los servicios especializados integrales del personal” refiere el documento de justificación firmado por Carlos Miery Terán Ordiales, titular de la Unidad de Banca de Inversión, Delegado Fiduciario del Fideicomiso 1936 Fonadin.

Como parte de la celeridad del proceso de contratación, con el anuncio de inicio de operaciones el seis de abril, se explicó que:

El Comité Técnico del Fonadin, mediante Acuerdos CT/2°-EXT/10-MARZO-26/IX-A у СT/2°-EXT/10- MARZO-26/IX-B, de su segunda sesión extraordinaria celebrada el 10 de marzo de 2026, autorizó la suscripción del título de asignación correspondiente, así como el presupuesto de gastos de operación para el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2026.