Existe la posibilidad de un alza de tasas del BOJ en junio

Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés), se abstuvo de comprometerse de antemano con un aumento de tasas en abril, dado que la guerra en Irán ha enturbiado las perspectivas, pero dejó algunas señales de línea dura tras las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la semana pasada, lo que sugiere que existe la posibilidad de un alza en junio, si no este mismo mes.

Aunque los mercados se centraron en la falta de indicios claros de un incremento de réditos en abril, Ueda tampoco descartó esa posibilidad y subrayó la necesidad de analizar con detenimiento los acontecimientos en Medio Oriente y su impacto en la economía japonesa.

Tras dejar ambas opciones sobre la mesa, los responsables del BOJ podrían dudar hasta el último momento a la hora de decidir si suben la tasa de interés oficial en su reunión del 27 y 28 de abril, dependiendo, en parte, de cómo se desarrollen las conversaciones entre Estados Unidos (EU) e Irán para poner fin a la guerra, según afirman tres fuentes familiarizadas con la postura del BOJ.

“Con tanta incertidumbre, es demasiado pronto para decidir ahora qué hacer en una reunión de política monetaria que se celebrará dentro de más de una semana”, afirmó una de las fuentes, una opinión con la que coincidió otra fuente.

Durante su visita a Washington para asistir a las reuniones del FMI, el Grupo de los Siete (G7) y el Grupo de los Veinte (G20), Ueda se enfrentó a una avalancha de peticiones para que siga el ejemplo de otros bancos centrales y adopte una postura de “esperar y ver”, ya que el rápido giro de los acontecimientos en torno al conflicto sacude los mercados.

La presión más explícita provino de Satsuki Katayama, ministra de Finanzas, quien también se encontraba en Washington para las reuniones y es conocida por ser una estrecha colaboradora de Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

“La mayoría de los bancos centrales europeos y estadounidenses parecen adoptar una postura de esperar y ver, incluido (el presidente de la Reserva Federal, Jerome) Powell”, declaró a los periodistas el miércoles en unos comentarios que algunos analistas interpretaron como un golpe a la tentativa de alza de tasas del BOJ.

El FMI también señaló que ve poca necesidad de que el banco central nipón se apresure a subir los réditos.