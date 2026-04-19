Tren Suburbano al AIFA: Qué se sabe de su inauguración y servicio

La inauguración del Tren Suburbano con terminal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está muy cerca, al menos eso informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al encabezar el viernes 17 de abril la conferencia matutina ‘La Mañanera del Pueblo’ en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Si bien la funcionaria adelantó que el tramo Lechería - AIFA podría estrenarse el próximo fin de semana (es decir el 25 y 26 de abril), también aclaró que será la mandataria mexicana quien defina la fecha.

Al respecto, cabe recordar que estos días la titular del Ejecutivo mexicano viajó a Barcelona, España, en donde participó en la Cumbre en Defensa de la Democracia.

¿Cuál será la ruta y estaciones de Buenavista al AIFA?

Actualmente el tren va desde Buenavista a Cuautitlán:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Tultitlán

Cuautitlán

No obstante, para dirigirse al AIFA el tren se desviará en Lechería, para dar paso al ramal al AIFA. Estas son las nuevas estaciones:

Lechería (Estación de transferencia)

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

Terminal AIFA

* El tiempo aproximado de recorrido oscila entre 40 y 50 minutos.

¿Cuánto costará el viaje de Buenavista al AIFA?

Si bien las autoridades federales ni la compañía responsable del Tren Suburbano han informado el costo del pasaje, se estima que este pueda ser de unos 40 pesos, tomando en cuenta que los actuales costos varían entre viaje corto ($11.50) y largo ($25.50).

* Los usuarios podrán acceder al tren con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

¿Cuál será el horario de servicio?

La operación del Tren Suburbano será de las 05:00 horas a las 00:30 horas, igual que el servicio actual de Buenavista a Cuautitlán.