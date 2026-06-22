La ATTRAPI se suma a la ampliación de la L12 del Metro en la CDMX

El gobierno federal se suma a la conclusión de los trabajos de ampliación de la Línea 12 del Metro, en la Ciudad de México. La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) inició el viernes un proceso de licitación para contratar los servicios de Supervisión, control y seguimiento de la construcción de las estaciones Valentín Campa y Obregón, las cuales permitirán llegar hasta la terminal Observatorio y conectar ahí con el tren México-Toluca.

Actualmente la Línea opera de Tláhuac a Mixcoac.

Los recursos para pagar los servicios provendrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). A la fecha, los trabajos de construcción están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, quien los inició en 2016.

“La supervisión requerida se considera como una extensión de la entidad contratante en cuanto a su relación de trabajo. Por lo tanto, debe estar integrada a la misma, identificarse plenamente con sus políticas y metas, y ser corresponsable en la consecución del objetivo común, optimizar la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad de la obra”, se detalló en la información difundida sobre el proceso.

La agencia, a cargo de Andrés Lajous, prevé que el 13 de julio las empresas interesadas entreguen sus propuestas técnicas y económicas con la intención de dar a conocer el fallo al iniciar agosto y el día 13 de ese mes comenzar los trabajo, los cuales tendrán un plazo de ejecución de 810 días naturales.

Así, existe la intención de que antes de que termine el actual sexenio se pueda inaugurar la obra que también permitirá a los usuarios del Metro conectar con la línea 1 y con la Central de Autobuses del Poniente (Observatorio).

Debido a la falta de personal especializado para realizar los servicios requeridos y la cantidad de proyectos que tiene la ATTRAPI en marcha, como los trenes pasajeros México-Nuevo Laredo o México-Nogales (y sus tramos relacionados), la contratación de una empresa resulta prioritario para el gobierno federal para fomentar la movilidad.

“Los trabajos correspondientes a la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en el tramo Mixcoac–Observatorio, se desarrollarán íntegramente dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El proyecto contempla la construcción de infraestructura ferroviaria subterránea y superficial que permitirá extender la operación de la Línea 12 desde la estación Mixcoac hasta la estación terminal Observatorio, fortaleciendo la conectividad del sistema de transporte en la zona poniente de la ciudad”, precisó la agencia.

De acuerdo con la convocatoria, el licitante ganador deberá informar oportuna, veraz y eficientemente sobre todo lo que acontece en la obra que tiene a su cargo, a través de los dispuesto en materia de bitácora electrónica y de acuerdo con los lineamientos asociados a las plataformas tecnológicas que emplee y que la entidad contratante pondrá a su disposición.

Entre las diversas labores relacionadas, también se tendrán que supervisar: los contratos de obra, las estimaciones, los costos, y los permisos (ambientales o arqueológicos, en caso de que sea necesario), principalmente.

La agencia, a cargo de Andrés Lajous, prevé que el 13 de julio las empresas interesadas entreguen sus propuestas técnicas y económicas con la intención de dar a conocer el fallo al iniciar agosto.