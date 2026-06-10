AT&T aumenta conectividad del Estadio Azteca para el arranque del Mundial de Futbol 2026

AT&T implementó un plan de conectividad en el Estadio Ciudad de México para reforzar la conectividad de la afición que asistirá a los partidos mundialistas a partir del 11 de junio.

En un recinto con una capacidad de 90,000 personas como es el Estadio Ciudad de México, al menos 72,000 tendrán necesidades de conectividad específicas ya que al menos 8 de cada 10 aficionados usan su celular durante eventos deportivos en vivo para postear en redes sociales, ver estadísticas o estar en comunicación.

No obstante, casi 40% manifiesta que no siempre puede hacer todo lo que quisieran desde su celular debido a intermitencias en la red.

“En AT&T México, compartimos la emoción por esta fiesta futbolera y por eso trabajamos en acciones concretas para fortalecer nuestra infraestructura y sistemas en el Estadio Ciudad de México”, dijo Jerónimo Diez de Sollano, vicepresidente y chief technology and information officer en AT&T México.

“Pero lo más importante, es que este legado es permanente: Lo que construimos para este evento deportivo contribuirá con la conectividad de más personas en el país”.

En el Estadio Ciudad de México, AT&T México enfocó su plan de conectividad en la modernización de infraestructura y equipos de radiofrecuencia para habilitar todo el espectro disponible, incluyendo el espectro temporal autorizado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a AT&T.

Así, se incrementó la capacidad en zonas críticas, fortaleció la transmisión por fibra óptica y estableció un operativo estratégico para monitorear y corregir en tiempo real antes, durante y después del evento.

Por ello, dentro del recinto, y en las zonas aledañas, AT&T México instaló infraestructura adicional y equipos de radiofrecuencia para incrementar la capacidad y permitir velocidades de carga y descarga de hasta +100 Mbps y +600 Mbps, que son 3 veces superior a las alcanzadas antes de esta modernización.

Este plan es un ejemplo más de la inversión continua de AT&T México por fortalecer su infraestructura y sistemas, buscando servir mejor a sus clientes.

(Con información de Nicolás Lucas).