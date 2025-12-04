Asociaciones empresariales de EU, Mexico y Canadá piden extender el T-MEC

Asociaciones empresariales conformadas por grandes empresas en México, Estados Unidos y Canadá demandaron en Washington que el T-MEC se fortalezca y cuente con una extensión a partir del 2026 para continuar con la generación de beneficios económicos en América del Norte.

De cara a la próxima revisión conjunta del acuerdo tripartita, el Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canada, exhortaron a los tres gobiernos para trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC.

Como parte de las consultas públicas que se realizan en Estados Unidos, debido a su proceso de análisis previo del T-MEC, los organismos empresariales apuntaron que es indispensable preservar esta alianza trilateral esencial, profundizar la cooperación en materia de seguridad económica y restablecer el trato libre de aranceles para todos los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC.

Lo anterior, afirmó el CMN, Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canadá, ya que reforzaría la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá”

En un comunicado conjunto, manifiestan en una declaración que desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad en los tres países.