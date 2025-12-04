Las consultas públicas en los tres países apoyan la continuidad del T-MEC: Ebrard

Cuernavaca, Morelos. Las consultas públicas realizadas hasta ahora en México, Estados Unidos y Canadá han arrojado muestras mayoritarias a la continuidad del tratado comercial entre estos tres países (T-MEC), afirmó Marcel Ebrard, secretario de Economía.

En el marco del proceso de consulta, Ebrard manifestó que no ha visto “ninguna señal que nos diga que no se va a seguir adelante” con la vigencia del T-MEC.

De la consulta en México, dijo: “90% de las posiciones son de que se mantenga el Tratado”. Respecto a la consulta en Estados Unidos, expresó: “En Washington van en camino a la revisión del Tratado”. Aun así, acotó: “El presidente (Donald Trump) es el que va a decidir”.

En la víspera, Trump se mantuvo ambiguo y dubitativo al respecto: “Esto es algo que está en curso. (El T-MEC) expira en aproximadamente un año, y lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”.

Como parte de las consultas que realiza la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), unos 500 grupos empresariales se manifestaron a favor de que Estados Unidos garantice la preservación y el fortalecimiento de los lazos con sus dos principales socios comerciales durante la revisión del T-MEC del próximo año.

“Si bien varios problemas importantes de cumplimiento requieren mayor atención y solución mediante la revisión conjunta que se está llevando a cabo, el T-MEC sigue siendo crucial para nuestro futuro económico, ya que preserva y fortalece los lazos comerciales de Estados Unidos con Canadá y México”, declararon.

Más de 13 millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con Canadá y México. Los fabricantes estadounidenses exportan más productos manufacturados estadounidenses a estas dos naciones que a los siguientes 12 mercados de exportación más grandes juntos, y ambos países representan un tercio de las exportaciones agrícolas estadounidenses. También son los dos principales destinos de exportación de las pequeñas y medianas empresas estadounidenses, más de 100,000 de las cuales venden sus bienes y servicios a Canadá y México.

Tras la inaugurar el STS Forum en esta ciudad, Ebrard informó que el proceso de consultas en México sobre el T-MEC ya concluyó y que el gobierno federal está a la espera de que el Senado de la República entregue a la Presidencia un informe relacionado con la revisión de este tratado comercial, para informar holísticamente a la presidente Claudia Sheinbaum a través de un reporte en enero de 2026.

Al margen de que hay una amplia mayoría de posiciones en pro de mantener el T-MEC, Ebrard dijo que partes interesadas en México en el sector comercial piden una mayor apertura, mientras que otras en el sector productivo se inclinan por medidas de protección.

En el primer día de consultas presenciales organizadas por la USTR en Washington este miércoles, investigadores comerciales presentaron una evaluación mayoritariamente positiva del desempeño del T-MEC.

Entre ellos, el Instituto de Política Progresista (PPI, por su sigla en inglés) planteó que antes de hacer modificaciones importantes al T-MEC Estados Unidos debe atender la crisis por el deterioro económico, el trato a Canadá y la incertidumbre constitucional sobre la autoridad presidencial de imponer amplios aranceles.

Paralelamente, Ebrard destacó que México se mantiene como el país con el mejor trato arancelario otorgado por las aduanas estadounidenses, incluso por encima de Canadá.