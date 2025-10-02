Prevén regla de origen más dura con revisión del T-MEC

Al arrancar las consultas sectoriales con la Secretaría de Economía para la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), la industria automotriz en México vislumbra un “panorama complejo” en las negociaciones, con el endurecimiento de la regla de origen de vehículos ligeros, por la presencia de componentes chinos.

En el 23 Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM), realizada por la Industria Nacional de Autopartes (INA), Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), sostuvo: “el panorama hacia adelante, lo que nosotros prevemos es que venga una revisión (del T-MEC) complicada, una revisión en la que se va a analizar la regla de origen, muy probablemente se va querer endurecer la regla de origen, revisar el impacto de la participación asiática en el componente”.

Sin embargo, el representante de las armadoras automotrices que operan en México solicitó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que la negociación parta de una base del libre comercio, ya que el hecho de poner frenos, como son los aranceles a la industria automotriz va debilitar a la región. “Hay que pelear para comenzar sin aranceles”, estableció Rogelio Garza.

Durante el Panel: Revisión del T-MEC y sus implicaciones, el pleno de la industria automotriz aglutinada en la AMIA, ANPACT, INA y AMDA plantearon al gobierno mexicano, estadounidense y canadiense abordar la revisión como región de Norteamérica, con diálogo público-privado y coordinación trilateral.

El presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González, advirtió que si la industria de partes y componentes mexicana deja de operar en EU, ese país perdería 3,200 millones de dólares por caída de demanda de bienes intermedios.

“Estamos trabajando en las consultas, estamos en México para poder tener el diagnóstico exacto de cómo estamos, qué nos duele, qué ha salido bien y cómo podemos prepararnos y estar listos para esa revisión”, refirió.

La industria informó que emitirán comentarios dentro de la consulta pública en Estados Unidos, inclusive se va participar físicamente en Washington.

A la par, la industria automotriz trabajará con la Secretaría de Economía para preparar escenarios para la revisión del T-MEC, pues se tiene claro que ante el endurecimiento de la regla de origen, se procederá en aumentar la proveeduría nacional.

El presidente de la ANPACT, Rogelio Arzate, admitió que la incertidumbre persiste por la posible imposición de 25% de arancel del gobierno estadounidense, por lo cual se prepara al interior rumbo a la revisión del T-MEC, donde se plantea el incremento de la capacidad de proveedores de vehículos pesados; así como mantener atrayendo la inversión extranjera directa, donde algunos componentes que no necesariamente están en la región y en México, se pueda instalar en México desde China.

Los integrantes de la industria señalaron que de cara al 2026, “debe haber una revisión —no renegociación— del T-MEC y fortalecer a los proveedores locales, especialmente pymes. Para ello, se cuenta con el programa de desarrollo de proveedores en conjunto con el IFC del Banco Mundial y la Secretaría de Economía para fomentar calidad, innovación y certificaciones”.

Francisco González planteó tres ejes prioritarios: talento, competitividad y certeza: “sin certeza regulatoria y política, las inversiones pueden frenarse. La unión entre México, EU. y Canadá es esencial para afrontar la revisión”.