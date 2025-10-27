Amazon planea despedir a 30,000 trabajadores corporativos a partir de este martes

Amazon planea recortar hasta 30,000 puestos de trabajo corporativos a partir de este martes, ya que la empresa trabaja para reducir gastos y compensar el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia de Covid-19, según tres personas familiarizadas con el asunto.

La cifra representa un pequeño porcentaje de los 1.55 millones de empleados totales del gigante del comercio electrónico, pero casi el 10% de los aproximadamente 350,000 empleos corporativos de la empresa.

Representaría el mayor recorte de empleo en Amazon desde que se eliminaron alrededor de 27,000 puestos de trabajo desde finales de 2022.

Un portavoz de Amazon declinó hacer comentarios.

En sus últimos resultados empresariales, Amazon informó de que obtuvo un beneficio neto de 35,291 millones de dólares en el primer semestre del año, casi un 50% más, al tiempo que las ventas ascendieron a 323,369 millones de dólares, un 11% más.