Alimentos envasados en México: La nueva propuesta de TEERANOBLE y Tetra Pak

Pensada como una opción práctica para la familia y también para quienes no siempre consumen todo el producto, pero necesitan conservarlo sin complicaciones, la industria de alimentos envasados en México enfrenta una demanda de opciones prácticas, accesibles y alineadas con estilos de vida dinámicos.

Como parte de estas opciones estratégicas, TERRANOBLE anunció el lanzamiento de una nueva línea de vegetales envasados donde la respuesta no solo está en el contenido del producto, sino también en el envase que lo contiene.

Su propuesta parte de una idea sencilla: que abrir, servir y guardar deje de ser una preocupación. El portafolio incluye granos de elote, chícharos, ensalada campesina, garbanzos y mezclas de vegetales, elaborados con ingredientes 100% naturales, sin conservadores ni sal añadida.

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Para el consumidor, el diseño resellable y de apertura sin herramientas reduce fricciones en el uso diario. Además, en el canal retail, el formato rectangular del envase que es ligero y apilable permite optimizar hasta un 30% el espacio en anaquel, además de agilizar la reposición y mejorar la disponibilidad.

Su envase Tetra Recart, desarrollado por Tetra Pak, estará disponible en presentaciones de 200, 340 y 440 gramos, adaptadas a distintos momentos de consumo.

Ramiro Ortiz, director general de la compañía en México, explicó a El Economista que el formato representa una ruptura con otros materiales convencionales, al ofrecer una alternativa más moderna y funcional, donde la novedad también juega un papel en la decisión de compra.

Pero detrás del diseño también hay un discurso ambiental que gana peso en la industria, ya que este tipo de envase, basado en cartón, puede reducir hasta en un 85% la huella de carbono frente a opciones tradicionales, además de integrarse a esquemas de economía circular y reciclaje.

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“Es un envase hecho de cartón con algunas otras capas. Además, está preparado para la nueva ley de economía circular; es un envase que si se recicla y puede reciclarse junto con otros envases de Tetra Pak. Esto le da una ventaja competitiva muy fuerte en términos de sostenibilidad”, mencionó Ortiz.

En paralelo, Rolando Mendívil, director general de TERRANOBLE, resume el objetivo desde la perspectiva del consumidor: ofrecer una opción pensada para quienes buscan practicidad sin perder naturalidad.

“Veíamos que la categoría de vegetales, aunque es una buena propuesta, había permanecido estancada durante mucho tiempo. Por eso quisimos ofrecer una opción que la renovara y la hiciera diferente, alineada con las necesidades actuales, donde se busca practicidad y rapidez, pero también salud y naturalidad”, aseguró Mendívil.

Más que reemplazar formatos existentes, la apuesta es ampliar el abanico de posibilidades en la mesa mexicana: “Queremos dar una opción a la gente que busca practicidad, que quiere algo natural, con poca sal o sin sellos, pero también funcional”, señaló.

Este lanzamiento forma parte de una estrategia de diversificación orientada a fortalecer su presencia en categorías de alto potencial dentro de la industria alimentaria, donde segmentos como vegetales preparados, sopas y legumbres continúan ganando relevancia a nivel global.

Una estrategia que se alinea con una tendencia global: de acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado de envases de cartón para alimentos alcanzó 5.8 millones de toneladas en 2025, con proyecciones de crecimiento sostenido hacia 2030.

Con esta nueva línea, TERRANOBLE responde a la creciente demanda de alimentos frente a materiales tradicionales y la alianza con Tetra Recart mantiene el sabor original sin aportar sabores metálicos, lo que contribuye a una propuesta de envasado más sostenible.

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