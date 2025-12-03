Alianza entre Google Lens y GS1 facilita el acceso a información de medicamentos desde el celular

Google añadió la lectura del código GS1 DataMatrix en Lens, una herramienta basada en inteligencia artificial que reconoce objetos, imágenes y textos a través de la cámara de un celular. El código aparece en los empaques de medicamentos que forma parte de los estándares que la industria utiliza para identificar cada pieza que sale de producción, según el número de lote, fecha de caducidad e identificadores únicos, así como la información requerida por regulaciones sanitarias en más de 70 países.

Hasta ahora, esa información se usaba casi exclusivamente en almacenes, entre distribuidores y farmacias para controlar inventarios.

Con la reciente alianza entre Google y GS1, una organización global que asignar y administrar códigos de barras, pacientes, cuidadores y profesionales de la salud que escaneen el código desde su celular podrá ver los datos que el fabricante tenga disponibles públicamente, incluyendo folletos electrónicos de información para el paciente (ePILs, por sus siglas en inglés).

Aunque la funcionalidad ya está disponible a través de Google Lens, el acceso generalizado a información confiable dependerá de la adopción paulatina por parte de las autoridades sanitarias y de participantes del sector salud a nivel global.

En tanto, se espera sea lanzada en México en breve.

GS1 está en conversaciones con empresas del sector para extender el uso de esta función y, al mismo tiempo, invita a los fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos a colocar en línea la información básica de sus productos, de modo que pueda consultarse mediante el escaneo.

“Esta colaboración con Google representa un avance para conectar los mundos físico y digital de la atención médica. Al habilitar el acceso nativo a información confiable de medicamentos desde un smartphone, estamos impulsando la transparencia global en salud y brindando a pacientes y profesionales los datos que necesitan para actuar con mayor seguridad”, comentó Renaud de Barbuat, presidente y CEO de la empresa.

Recordó que el código GS1 DataMatrix es un estándar internacional diseñado para identificar y rastrear medicamentos.

Actualmente, más de 16,000 millones de envases en Estados Unidos y la Unión Europea ya incluyen estos códigos, que pueden ser escaneados directamente con Google Lens en dispositivos Android y, próximamente, también en iOS.

Esta nueva funcionalidad ayudará a mejorar el acceso a información verificada sobre los medicamentos, reforzzará la seguridad del paciente, permitirá tomar decisiones informadas y garantizará que los datos médicos sean precisos.

Además, permitirá reemplazar la información impresa por digital en los empaques, contribuyendo a la sostenibilidad. Solo en Estados Unidos, los folletos impresos de medicamentos implican la pérdida de cerca de 12 millones de árboles y generan emisiones equivalentes a 800,000 automóviles al año.