En alianza, General Motors y Hyundai fabricarán 5 vehículos para América en 2028

General Motors y Hyundai comenzarán a trabajar en el desarrollo conjunto y manufactura de cuatro vehículos que serán comercializados hacia el 2028 en los mercados de Centroamérica y Sudamérica, y un eléctrico para Norteamérica, como parte de su plan de colaboración en vehículos, cadena de suministro y tecnologías de energía limpia, acordado en 2024.

Una vez que la producción esté completamente escalada, las ventas de estos vehículos superarán las 800,000 unidades por año, con el compromiso de que habrá menores costos.

La gigante de Detroit precisó que se desarrollará una SUV compacta, un automóvil compacto y dos pickups: una compacta y otra de tamaño mediano, que atienda la demanda del mercado latinoamericano.

Dicha alianza acordada en septiembre del 2024 permitirá que GM y Hyundai aprovechen su escala y fortalezas complementarias, con el objetivo de reducir costos y llevar una gama más amplia de vehículos y tecnologías a los clientes de manera más rápida, en medio de la guerra arancelaria.

GM liderará el desarrollo de la plataforma para la pickup mediana, mientras que Hyundai se encargará de los vehículos compactos y de la van eléctrica. Aunque compartirán plataformas comunes, el diseño interior y exterior será exclusivo para cada marca, para reflejar su identidad propia.

El trabajo de diseño e ingeniería comenzará de inmediato para los vehículos destinados a Centroamérica y Sudamérica, con un lanzamiento previsto para 2028. La van comercial eléctrica también será fabricada en Estados Unidos en ese mismo año.

Los proyectos de colaboración potenciales se centran en el desarrollo y la producción conjunta de vehículos de pasajeros y comerciales, motores de combustión interna, además de tecnologías limpias, eléctricas y de hidrógeno.

Los dos principales fabricantes de equipos originales (OEM) globales también revisarán oportunidades para la adquisición combinada en áreas como materias primas para baterías, acero y otros.

“La colaboración estratégica con GM nos permitirá seguir ofreciendo valor y opciones a nuestros clientes en distintos segmentos y mercados”, afirmó José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company.

“Nuestra escala combinada en Norteamérica y Sudamérica nos permitirá responder de manera más eficiente a las demandas de los clientes, con vehículos de diseño atractivo, alta calidad, enfoque en seguridad y tecnología relevante”, agregó.

Por su parte, Shilpan Amin, vicepresidente Senior y Líder Global de Compras y Cadena de Suministro de GM, sostuvo que la alianza ofrecerá más opciones de autos a los clientes, con mayor rapidez y a un menor costo.

“Estos primeros vehículos desarrollados en conjunto demuestran claramente cómo vamos a aprovechar nuestras fortalezas complementarias y la escala combinada de ambas compañías”, refirió.