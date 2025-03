GM, Ford y Stellantis prometen aumentar producción en EU a cambio de libre comercio

El Consejo Americano de Política Automotriz (AAPC, por sus siglas en inglés), conformado por Ford, General Motors y Stellantis en Estados Unidos se comprometió con el presidente Donald Trump a incrementar la producción de vehículos en ese país y expandir las exportaciones de autos al mundo, a cambio de que se libere de aranceles a las importaciones desde México y Canadá.

Matt Blunt, presidente de la AAPC con sede en Washington D.C., agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump algunas exenciones ofrecidas a México y Canadá en materia automotriz para mantener la competitividad de la región, pero planteó eliminar por completo los aranceles.

Luego de que el mandatario de Estados Unidos frenó los aranceles -por un mes- a las importaciones de vehículos ligeros desde México, las tres grandes marcas dijeron en voz de Matt Blunt: “Esperamos trabajar con el presidente Trump y su administración en nuestros objetivos compartidos de aumentar la producción automotriz estadounidense y expandir las exportaciones a los mercados de todo el mundo”.

De acuerdo con la información de AAPC, en los últimos 10 años, Ford, GM y Stellantis han invertido 87,800 millones de dólares en sus instalaciones de Estados Unidos, y gran parte de esa inversión se ha destinado a tecnologías de movilidad futura (Vehículos Eléctricos -VE- e híbridos y autónomos -AV-).

Las inversiones incluyen planos para nuevas y ampliaciones de plantas de fabricación de VE y baterías para VE que crearán decenas de millas de nuevos, en los próximos años.

“Los fabricantes de automóviles estadounidenses Ford, GM y Stellantis aplauden al presidente Trump por reconocer que los vehículos y piezas que cumplen con los altos requisitos de contenido de USMCA (TMEC), y los acuerdos regionales deberían estar exentos de estos aranceles”, solicitaron.

El Consejo que representa los intereses de las fabricantes de automóviles estadounidenses señalaron que la cadena de suministro integrada es vital para el éxito y la competitividad de Ford, GM y Stellantis, así como de sus clientes y los 236,500 estadounidenses que trabajan para estas empresas

La Asociación reconoció los esfuerzos del presidente Trump por considerar toda la situación del comercio mundial, incluidas las barreras arancelarias y no arancelarias. No obstante, “Ford, GM y Stellantis siguen creyendo que los vehículos y las autopartes que cumplen con los requisitos del T-MEC no deberían estar sujetos a aranceles adicionales”, acotó en un comunicado reciente.

Las empresas automotrices aclararon que los vehículos y las autopartes cumplen con los estrictos requisitos de contenido nacional y regional del T-MEC, por lo cual deben estar exentos del aumento de los aranceles.

“Nuestros fabricantes de automóviles estadounidenses, que invirtieron miles de millones de dólares en Estados Unidos para cumplir con estos requisitos, no deberían ver socavada su competitividad por aranceles que aumentarán el costo de la fabricación de vehículos en Estados Unidos y obstaculizarán la inversión en la fuerza laboral estadounidense, mientras que nuestros competidores de fuera de América del Norte se benefician del fácil acceso a nuestro mercado interno”, dijo el presidente de la AAPC.

Estimaciones de la propia industria automotriz plantean que el aumento en el precio de los vehículos podría aumentar entre 3,000 y 5,000 dólares que terminarán pagando los consumidores de Estados Unidos.

Destacaron la fortaleza de las armadoras en Estados Unidos, tal es el caso de GM que posee el mismo número de plantas de fabricación que en conjunto tiene BMW, Hyundai-Kia, Mercedes, Nissan, Subaru, Volvo y Volkswagen.

En el caso de Ford, produce la misma cantidad de automóviles en Estados Unidos que BMW, Nissan, Hyundai-Kia y VW juntos.