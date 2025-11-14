Huawei: Más de 2,700 millones de dispositivos 5G en el mundo usan nuestras patentes

El fabricante de infraestructura para servicios de telecomunicaciones de alcance corporativo y consumo masivo Huawei informó que alrededor de 2,700 millones de dispositivos con tecnología 5G usan alguna de las patentes de esta compañía.

Esto, dijo la empresa, es un reflejo de que el 20.8% de sus ingresos totales se dirigen a trabajos de investigación y desarrollo (I+D) en sus laboratorios ubicados por todo el mundo.

En la última década, Huawei aseguró haber invertido aproximadamente 1.25 billones de yuanes en investigaciones.

Huawei informó que mantiene más de 150,000 patentes activas y que es líder global del sistema PCT desde 2014, incluyendo más de 50,000 patentes en China, otras 29,000 en Estados Unidos y 19,000 más en Europa.

“Huawei basa su desarrollo en dos fuerzas impulsoras: el avance científico-tecnológico y las necesidades de sus clientes. La compañía orienta su inversión en ciencia y tecnología hacia el valor de negocio y las demandas del mercado, al mismo tiempo que estimula nuevas necesidades mediante innovaciones disruptivas que generan valor para sus usuarios”, comunicó la empresa.

La empresa contó que ha mantenido una inversión anual superior al 10% de sus ingresos en investigación y desarrollo, alcanzando en los últimos años hasta un 20%.

En 2024, Huawei destinó 179,700 millones de yuanes, unos 25,300 millones de dólares o el 20.8% de sus ingresos totales a la innovación.

En la última década, la inversión acumulada de la compañía supera así 1.249 billones de yuanes, posicionándose durante ocho años consecutivos entre las seis empresas con mayor gasto en I+D a nivel global, según el EU Industrial R&D Investment Scoreboard.

“Desde su primera solicitud de patente en China en 1995, Huawei ha expandido su portafolio a Estados Unidos y Europa, alcanzando niveles equivalentes a los líderes del sector en número de solicitudes y patentes concedidas. En 2008, encabezó por primera vez el ranking mundial del Patent Cooperation Treaty (PCT) con 1,737 solicitudes publicadas, mientras que en 2024 tuvo 6,600 solicitudes, lo que muestra el incremento constante de estas”, aseguró Huawei.

Desde el año 2015, Huawei celebra el evento “Top Ten Inventions”, en el que se reconocen tecnologías patentadas con alto potencial para generar nuevos productos, aportar características clave a la industria y crear valor significativo para clientes y socios.

En el foro se mencionó que la compañía mantiene una posición de liderazgo mundial en licencias tecnológicas, pues más de 2,700 millones de dispositivos 5G, unos 1,200 millones de equipos Wi-Fi y 3,200 millones de dispositivos multimedia utilizan patentes de la compañía.

Durante 2024, la compañía firmó 22 nuevos acuerdos de licenciamiento, sumando 233 convenios activos, y expuso su modelo de gestión de PI, en el que ha pagado históricamente tres veces más en regalías de lo que ha recibido. Como parte de este esquema, mantiene acuerdos de licencias cruzadas con empresas del sector como Nokia, Ericsson, Amazon, Samsung y Sharp.