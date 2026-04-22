Acuerdan Sheinbaum y gasolineros tope de 28 pesos por litro de diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y varios empresarios gasolineros acordaron este martes un precio tope al público de 28 pesos por litro de diésel, luego de una reunión en Palacio Nacional que deja atrás la controversia en torno a que no existía consenso para seguir este pacto voluntario similar al de la gasolina regular.

“Decidimos todos que vamos a apoyar a la presidenta, que nos pidió que pongamos a 28 pesos el diesel”, aseguró al salir de la reunión Mauricio González Puente, representante de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo Onexpo).

El tope que en las últimas semanas fue de 28.80 y luego de 28.30 pesos por litro con varias versiones que aseguraban que fue unilateral del gobierno y el empresariado no lo respetaría, ahora se va a mantener “hasta que se compongan las cosas”, dijo el empresario.

Otro de los asistentes al encuentro fue el director de Hidrosina, Paul Karam, quien luego de la reunión aseveró que no existe una situación ríspida entre las autoridades y los empresarios del sector.

Por la mañana, en el panel “El nuevo rol de la CNE y de los regulados” dentro del cuarto Foro Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), "Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional", el presidente de Onexpo Nacional, Enrique Félix Robelo señaló que, si bien el sector ha colaborado con las autoridades para sostener los precios tope, los esfuerzos enfrentan límites operativos.

Por ejemplo, el alto precio del diésel es un problema global y que, aunque algunas regiones pueden absorber el costo, en otras, como las penínsulas de Baja California y Yucatán, el transporte eleva el precio entre 30 y 80 centavos por litro.

“Es importante tener viabilidad financiera, hemos trabajado el tema del diésel con el gobierno, pero hacer un esfuerzo temporal de sostener el precio tope es difícil”, aseveró el empresario.

En diferentes momentos a lo largo del último mes, la presidenta Claudia Sheinbaum a expresado su descontento respecto del alza del precio del diésel, al argumentar que gracias a los estímulos fiscales al IEPS que otorga el gobierno, no hay razón para que el carburante suba de precio de forma sostenida.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras. No tiene razón de ser”, apuntó en la conferencia matutina de Palacio Nacional del lunes 20 de abril de 2026.

Desde el 11 de marzo, el gobierno federal y representantes del gremio gasolinero nacional firmaron la renovación del pacto voluntario mediante el cual se sostendrá por seis meses más el precio final a los consumidores de gasolina Magna en un máximo de 24 pesos por litro.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que mediante dicho acuerdo se ha logrado mantener estabilidad en el precio de este combustible automotriz utilizado por más de 85% de los vehículos.

Desde entonces el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, adelantó que se podría dar un pacto similar para el precio del diésel al consumidor final, mientras que para la gasolina Premium no es necesario porque es muy pequeño el mercado y sus consumidores tienen otra dinámica adquisitiva.

Onexpo Nacional refirió al renovar el pacto de la gasolina Magna que alrededor del 94% de las 13,400 estaciones de servicio del país siguen esta medida de economía social.