La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) asegura que la licitación de medicamentos que organiza para el abasto de México en el 2021 será concretada bajo un terreno parejo como lo han solicitado las farmacéuticas mexicanas, ya que los principios que UNOPS implementa se aplican de conformidad con las mejores prácticas internacionales de competencia, transparencia, integridad y más valor por el dinero.

“En cuanto a la competencia efectiva, los procedimientos que UNOPS aplica en adquisiciones para una licitación pública internacional tienen por principio general maximizar la competencia, aplicando los criterios de equidad, integridad, y transparencia para lograr una relación óptima costo-calidad”, respondió el organismo mediante correo electrónico a pregunta expresa de El Economista sobre cómo lograrán el compromiso de piso parejo en la competencia de la compra en curso.

Para cubrir las necesidades de medicamentos y material de curación de los sectores salud federal y local para el 2021, el estado mexicano tiene proyectado invertir 100,000 millones de pesos a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en lo que será el proceso de compra consolidada de mayor valor en la historia de México.

Para 2021 se licitarán 2,380 claves incluyendo material de curación, medicamentos de patente, de fuente única y genéricos, cubriendo 22 grupos terapéuticos sin incluir vacunas.

La UNOPS recalcó que conforme a sus procedimientos “no se restringirá la competencia con especificaciones o criterios excesivos o requerimientos injustificados que estén fuera del marco jurídico. La evaluación de ofertas se realizará aplicando un tratamiento igualitario a todas, sin preferencias”, precisó el brazo de la ONU para gestión de adquisiciones y contratos, respondió vía escrita a una serie de preguntas presentadas por este diario tras la sesión informativa del lunes 5 de octubre.

US$109 millones para 4 años

La UNOPS aclaró que no va a cobrar 135 millones de dólares anuales al gobierno de México para efectuar el proceso de licitación, como se ha dicho. En cambio, afirmó que la recuperación de costos indirectos de la UNOPS ascenderá hasta 109 millones de dólares sobre la base de cuatros años, de conformidad con el acuerdo firmado con el Insabi el 31 de julio del 2020.

Explicó que, como entidad perteneciente a la ONU, su actividad no tiene fines de lucro y es autofinanciada, “lo que acentúa su eficiencia y disciplina financiera, pues no cuenta con un presupuesto regular de los países miembro y no representa un gasto fijo para la ONU”, por lo que opera con una política de recuperación de costos que vela para que haya los insumos para ejecutar proyectos a pedido de las contrapartes.

Sobre la cobertura o distribución de los medicamentos a los establecimientos de salud, detalló que será a través de la red de almacenes de las entidades adheridas al convenio de compra consolidada con el Insabi, institución que será la responsable de su distribución.

Con relación al número máximo permisible de claves desiertas para considerar que la licitación conseguirá lo proyectado, la respuesta del organismo fue que el proceso aspira a obtener el mayor número de claves adjudicadas. Y que junto al Insabi están haciendo un ejercicio de priorización en función del consumo real, urgente y prioritario, para lograr la máxima cobertura del grupo de claves bajo esta categoría.

“De nuestro sondeo de mercado a la industria nacional e internacional, hemos estimado que se podría cubrir la mayoría de las necesidades informadas en la demanda, de medicamentos para la compra consolidada del 2021”.

En torno a la proporción de ahorros que vislumbra la UNOPS como un nivel aceptable sin afectar la calidad, su respuesta fue: “Hay que considerar que esta compra consolidada se realizará en un contexto de pandemia, por lo que el nivel de éxito en materia de ahorros dependerá tanto de los precios de mercado, como de factores atribuibles a la cadena de suministro y disponibilidad de materias primas para la fabricación de los ingredientes farmacéuticos activos”.

Con relación al proceso de negociación para la compra de medicamentos de patente, el organismo de la ONU apuntó que en este caso se ejercerá una modalidad diferente. “Dado que los medicamentos bajo patentes están sujetos a regímenes específicos en materia de propiedad intelectual y a una serie de normas regulatorias, las negociaciones y consecuentes acuerdos se realizarán directamente con los fabricantes o sus representantes autorizados en México”.

