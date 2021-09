“Por años el Sindicato Industrial de Trabajadores Estibadores y Operadores de Transportes de carga y Similares de la República Mexicana “Lic. Gustavo Díaz Ordaz”, que lidera Roberto Mendoza León, ha sustentado el contrato colectivo de protección con la empresa American Airlines, por lo que los trabajadores buscamos la titularidad con un sindicato que sí conozcamos”.

Así lo comentó Mario Herández, representante de Sindicatos Independientes de Vanguardia Obrera, luego de la manifestación que realizaron a las afueras de las oficinas de la aerolínea, en donde informaron que el pasado 30 de agosto presentaron ante las autoridades mexicanas la demanda de titularidad.

Hernández expuso “la reforma laboral dio la posibilidad a los trabajadores de elegir a sus dirigentes sindicales, desde hace muchos años ha estado el sindicato de Roberto Mendoza, quien tiene más contratos de protección, en la junta local de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México, que toda la CTM”, dijo en entrevista.

Agregó que se encuentran a la espera de que se determine la fecha en la que se pueda realizar el recuento; “son trabajadores de tierra, alrededor de 800 trabajadores quienes ya no quieren la representación de un dirigente que ni conocen y que firma contrato a las espaldas de los trabajadores”.

Cabe señalar que también demandan, no sólo mejor trato, si no la nopara determinar al sindicato que quieren que los represente.

“Hay preocupación de los trabajadores, por eso se demanda la titularidad en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero está lenta la autoridad para que se pueda realizar el recuento, en donde los trabajadores emitan su voto libre secreto y directo”.