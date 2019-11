El empresario Carlos Slim aseguró que un periodo de recesión en la economía de nuestro país no es importante. Señaló que el actual gobierno federal ya sentó las bases para una política de finanzas públicas sanas y de detonación de inversión privada en el área de infraestructura durante todo el sexenio.

“No sé qué es eso (la recesión). Pero no creció (la economía) el año pasado; este año, pero como yo dije no era importante que creciéramos o no. Ya sabíamos que no iba a ver crecimiento. Se sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficit fiscal, la inflación bajó. Están sentadas las bases y eso creó una gran confianza para la inversión financiera que es la que está disponible para inversión”, comentó.

Al término de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura en Palacio Nacional, el ingeniero Slim insistió en que la economía del país entró en un periodo de bajo crecimiento que, sin embargo, puede cambiar para los próximos años.

“Este año fue de un nuevo gobierno que entra, nuevos proyectos que se presentan, nuevas situaciones, y lo trascendente no era si este año crecíamos 0.5, 0.4 o 0.8, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea gracias al trabajo del Consejo Coordinador Empresarial, y del sector privado junto con el gobierno.

“Esta inversión (del Plan Nacional de Infraestructura) es un detonador de mayores inversiones, más desarrollo, más empleo, más ingreso. Y cómo ha sido la política de este año, se están mejorando los ingresos salariales; el salario mínimo tendrá un aumento en términos reales, y ese aumento es producto de que la inflación se bajó. El 2019 ya no era importante pensar si se crecía o no, sino que se sentaran las bases de finanzas públicas sanas. Yo creo que México puede crecer con inversión privada y pública en infraestructura”, estimó.

Al preguntarle su balance del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica, Slim dijo: “es positivo. La inversión bajó del 4.80 a 3.0, es muy importante. Segundo, ya este gobierno dio muestras claras de que su estrategia es mantener finanzas públicas sanas durante todo el sexenio con estas tasas de inflación bajas que benefician al que menos tiene, sus aumentos salariales son en términos reales, no se los come la inflación. Tener esta inflación baja permite tener tasas de interés bajas también, ayudan al financiamiento de obras. Lo más importante es que se concluye este año con este gran acuerdo del sector empresarial, de la inversión privada o de gobierno federal para que haya grandes inversiones, que se eche a andar la economía y el crecimiento económico”.

Por su parte, y en el mismo sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dijo que las cifras del Inegi sobre crecimiento de la economía no son relevantes. “No creo que sea importante eso. Eso no cambia la vida de los mexicanos, si bajas un poquito, lo importante es lo que viene. Este anuncio de inversión muy ambicioso, tenemos todas la bases para lograrlo. Las secretarías están muy dispuestas, todas ellas, han aportado sus proyectos, hemos visto que hay capacidad de financiamiento, todo está alineado para que empecemos un proceso diferente”, planteó.

