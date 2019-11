La economía mexicana se mantuvo paralizada en el tercer trimestre del año con respecto al cuarto inmediato anterior según cifras desestacionalizadas del Producto Interno Bruto (PIB) final, divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este nulo desempeño, ajustado a la baja ligeramente respecto del informado a fines de octubre cuando estimaban llegaría a 0.1%, se presentó tras confirmarse tres trimestres consecutivos de contracciones en el PIB, según las cifras ajustadas del Instituto.

De acuerdo con el ajuste en la serie de datos anteriores, el PIB se contrajo en 0.1% durante el primero y segundo trimestre de este año, que fueron los primeros de la administración de Andrés Manuel López Obrador y también registró una caída de la misma magnitud, en el último cuarto del año anterior, cuando estaba terminando la gestión de Enrique Peña Nieto.

Economistas de Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y la consultoría internacional Pantheon Macroeconomics, advierten que este ajuste de cifras del PIB, que evidencia tres trimestres consecutivos en contracción, corresponde a la definición técnica internacional de una recesión técnica.

Sin embargo, hay matices. En su cuenta oficial de twitter, el economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, Alonso Cervera, consideró que no se trata de una recesión, pues la caída en la actividad no ha sido significativa. Desde su perspectiva se trata de un estancamiento.

No obstante que la información divulgada muestra que se ha detenido la caída en el tercer trimestre, el ajuste a la baja en las estadísticas finales del PIB de los tres trimestres previos evidencia que hay espacio para esperar una nueva corrección a la baja en el dato divulgado por el Inegi, advierte el Director de Estudios Económicos en el Think Lab Veracruzano, SAVER, Luis Pérez Lezama.

A diferencia de otros países del mundo, en México no hay un Comité Técnico que identifique la fase del ciclo económico de México ni sus puntos de giro. Desde el 13 de junio se instaló un grupo técnico de ocho especialistas que está armando un informe final sobre la posibilidad si fuera el caso, de la creación, organización y elaboración de las reglas de operación que deberán regir al que podría ser el Comité de Fechado de los Ciclos de la Economía en México.

Mientras no se cuente con este Comité, no hay otra forma de definir la fase del ciclo económico que no esté en la referencia internacional, o en los supuestos de especialistas en economía.

Estancada la foto del 3T

El ajuste a la baja para la información del tercer trimestre responde a la revisión del dato del sector servicios, donde se localizan las actividades del sector servicios, que pasó de 0.1% a nulo avance.

Esta revisión evidencia que el principal componente de la actividad económica se mantiene estancado.

Para la actividad secundaria, de la industria, no hubo cambios respecto del dato arrojado a fines de octubre en la estimación oportuna y se confirmó una contracción de 0.1 por ciento. Cabe destacar que esta nueva contracción de las actividades industriales profundiza la caída observada en los dos trimestres consecutivos previos.

Mientras las actividades primarias, de la agricultura y la ganadería, fueron también revisadas a la baja, pero siguen siendo las más dinámicas, con un avance de 3.3% respecto del cuarto previo, ligeramente debajo del 3.5% estimado en octubre.