Con la finalidad de tener un mayor alcance a las comunidades rurales, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) indicó que se analizaría una ampliación del programa de Vivienda Social, el cual tiene la finalidad de atender a la población con mayor rezago principalmente con acciones de producción social de vivienda asistida.

Durante una gira en Veracruz, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, dijo que el Estado dejó de lado la atención de vivienda en las comunidades rurales del país, lo que generó que en la actualidad se requieran 2 millones de acciones para este sector, por lo que ya analiza una ampliación de dicho esquema.

“La mayoría del rezago en vivienda rural a nivel nacional, se concentra principalmente en los estados del centro y sur del país, donde las dependencias que pueden apoyar a las familias no existen; la gran mayoría de los empleos en estos estados son informales, por eso los trabajadores no cotizan al Infonavit, no tienen acceso a un crédito para atender sus necesidades de vivienda nueva, de mejoramiento o ampliación”, explicó Meyer Falcón.

#Comunicado Analiza #Sedatu ampliación de programa para atender rezago de vivienda en zonas rurales del país. Conoce más en ��https://t.co/SOkSgmPnIM pic.twitter.com/6j5n1XuIqR — SEDATU_mx (@SEDATU_mx) January 29, 2020

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, el monto asignado para el esquema de Vivienda Social es de 1,483 millones de pesos, es decir una cantidad menor respecto a los 1,700 millones que se le asignaron en el 2019.

Meyer Falcón declaró hace algunos meses, que dicho presupuesto asignado sería suficiente para comenzar el año; sin embargo, conforme los recursos de éste se distribuyan, podría tener un incremento, según así lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el PEF 2020 se explica que el programa de Vivienda Social tiene la finalidad de garantizar el acceso a una vivienda adecuada a la población con ingresos de hasta los 13,000 pesos mensuales, mediante el otorgamiento de subsidios.

“Se programa otorgar un total de 39,965 subsidios para acciones de vivienda (adquisición de vivienda nueva, autoproducción de vivienda, mejoramientos, ampliaciones, entre otros)”, se puede leer en el PEF 2020.

Mediante el programa de Vivienda Social, se otorgan dos tipos de apoyo: para producción social de vivienda asistida, donde se comprende un tipo de asistencia técnica, financiera, organizativa, ambiental, de capacitación y de gestión adecuada a las características del proceso. El otro tipo de apoyo es de cofinanciamiento, el cual se basa en la aportación de distintas fuentes de financiamiento para la dotación de la vivienda y en el que pueden participar organismos como Infonavit o Fovissste u otra entidad ejecutora que complementen el subsidio y ahorro del beneficiario.

Generar opciones de financiamiento

En su gira por Veracruz, Meyer Falcón anunció la entrega de 100 viviendas en este estado, mismas que fueron construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con autoridades estatales y municipales, para los beneficiarios del programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar.

“Particularmente en estos territorios comunales y ejidales, es muy importante tomar en consideración que la vivienda sigue siendo un elemento de cohesión y unión social muy importante entre las comunidades. En procesos participativos, la comunidad determinó qué familias iban a tener acceso a viviendas, lo que es un ejemplo porque anteriormente, se daba una selección de amigos y conocidos, lo que ha cambiado totalmente”, declaró Meyer Falcón.

