Al cierre del primer trimestre del 2018, los ingresos de los operadores móviles sumaron 63,944 millones de pesos, 7.4% más respecto al primer trimestre del 2017; el crecimiento responde principalmente a la expansión de líneas así como los aumentos en el consumo de datos y de 22.3% anual en ventas por equipos. Los operadores han emprendido estrategias comerciales como bonificación de datos móviles para captar más clientes, según consultorías.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el crecimiento de ingresos reportado durante los primeros tres meses del 2018 no se registraba desde el 2012 (sin precisar en qué trimestre) y rompe con la tendencia de estacionalidad de bajo consumo y contratación de servicios característica del inicio de cada año.

No obstante, a pesar de que prevalece una regulación asimétrica, Telcel registró el mayor crecimiento anual en ingresos (10.3 por ciento).

Por su parte, Telconomia precisó que al cierre del primer trimestre del 2018 las líneas móviles en México superaron en conjunto los 116 millones. Entre los puntos más destacados del periodo están el crecimiento de la base de usuarios móviles de AT&T México así como un incremento general de las ventas del sector de telecomunicaciones móviles impulsadas por una mejora en ingresos de servicio por Telcel y de equipos por AT&T y Telefónica.

The CIU detalló que las poco más de 116 millones de líneas equivalen a un incremento de 3.6% anual, el mayor entre los últimos cinco trimestres. “Esto, a pesar de la baja estacionalidad que caracteriza la cuesta de enero y el bajo dinamismo del primer trimestre de cada año, siendo el de éste, uno atípico”.

Según cifras de The CIU, el último trimestre de cada año es uno de marcado crecimiento en la adopción de dispositivos inteligentes por efecto de las ventas del Buen Fin y las fiestas decembrinas. Al cierre de 2017, se alcanzaron 99.5 millones de smartphones en operación, esto es, 86% sobre el total de líneas móviles y 9.6% más que 2016. Telconomia reportó que 30% de los ingresos móviles se atribuye a ventas de equipo en el primer trimestre del 2018. En el mismo periodo del 2017, aportaron 26% de los ingresos móviles.

“Nominalmente estos ingresos crecieron 22.4% interanualmente, pero cayeron en 28.2% secuencialmente, lo cual era un resultado esperado dado que el último trimestre de cada año generalmente presenta ingresos adicionales por terminales derivado de promociones y ofertas de temporada”, dijo.

El ARPU (consumo promedio por usuario) continuó su caída y en los primeros tres meses de este año llegó a 120 pesos, 18.5% menos.

