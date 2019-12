El SEOday es un evento 100% sobre posicionamiento orgánico que nació el 2015 en Argentina, como una iniciativa de la Agencia SEO punto rojo para ampliar y compartir prácticas SEO.

Cuando hablamos de SEO hacemos referencia a la estrategia por medio de la cual mejoramos la visibilidad de los sitios web dentro de los motores de búsqueda. Este tipo de acciones nos permitirán ocupar los primeros resultados en Google, sin necesidad de pagar por un anuncio.

Al tráfico generado en nuestro sitio por estas acciones se lo denomina tráfico orgánico.

En un reciente estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online se compartió que sólo el 22% de los usuarios continúa interactuando con la publicidad en línea que ven, mientras que el restante 78% de los usuarios en México opta por resultados orgánicos.

Actividades del SEOday Buenos Aires 2019.

Cómo fue la edición 2019 del SEOday en Argentina

En 2019 el SEOday Buenos Aires realizó su quinta edición y recibió a más de 550 personas de más de 180 empresas de todo Latinoamérica.

Más de 23 referentes SEO nacionales e internacionales de empresas líderes estuvieron a cargo de las 10 charlas presentadas durante el evento. Dentro de éstas se encuentran Mercado Libre, Despegar, La Nación, Clarín, Perfil, Infobae, OLX, Andabi, Cooking Metrics, Digodat, Properati, Ripio, emBlue, B2W, TiendaLinks, UpLisboa y punto rojo.

Entre los oradores estuvo presente Aleyda Solís, consultora SEO española con más de 10 años de experiencia, ganadora del premio Personalidad Europea en Search e incluida en la lista de Forbes como una de las 10 especialistas de marketing digital a seguir.

En su charla "Cómo hacer auditorías SEO accionables" nos mostró cómo hacer un análisis de los escenarios más frecuentes para hacer que nuestras auditorías SEO sean nos conduzcan a realizar las tareas correctas y maximizar el éxito del proceso SEO.

SEOday 2020: México y Argentina

Para el 2020 el SEOday prepara su sexta edición en Buenos Aires y la primera edición en la Ciudad de México.

En ambos países el objetivo será exponer nuevos casos y las últimas tendencias en posicionamiento en Google, explicadas y puestas a prueba por referentes de la industria tanto nacionales como internacionales.

Entre los speakers confirmados estarán presentes los referentes SEO españoles Luís Villanueva y Chuiso.

Para conocer más detalles y acceder a tu entrada ingresa a seoday.mx (México) y seoday.com.ar (Argentina).

Punto Rojo: agencia organizadora del SEOday

Punto Rojo es una agencia exclusiva SEO, con presencia en Argentina y México.

Su misión es que sus clientes incrementen las ventas de sus productos y servicios a partir del posicionamiento SEO.

En 2018 fue elegida como Mejor Agencia de Marketing Online para e-Commerce en el eCommerce Day Argentina y The Best SEO agency in LATAM by Clutch.

Desde el 2015 la agencia Punto Rojo es organizadora del SEOday, el evento SEO de Latinoamérica que busca generar y difundir conocimientos en torno al posicionamiento orgánico.

En Punto Rojo creen que generar conocimientos SEO es fundamental para que tanto la industria como la agencia sigan creciendo y por eso crearon su propio Laboratorio SEO que se encarga de desarrollar e investigar sobre algoritmos de buscadores.

