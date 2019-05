En México, más de una estación de radio AM/FM mantiene transmisiones al aire, aun cuando su título de concesión comercial venció en 2015, 2016 o 2017 y no se conocen o no son públicos los motivos por los que aún se explotan esas frecuencias del espectro radioeléctrico.

Los ejemplos son varios, no son privativos de un solo grupo radiodifusor o zona de cobertura en particular, pero algunas de esas emisoras han sido administradas por empresas que han enfrentado problemas financieros durante la última década o que, en otros casos, migraron de una a otra banda del cuadrante, por lo que tenían que haber devuelto la señal de AM al Estado en un plazo específico.

Guadalajara, Hermosillo, Chilpancingo, Morelia, Ciudad Obregón y Ciudad Acuña son algunos ejemplos de plazas donde existen emisoras de radio con transmisiones al aire, pero con concesiones vencidas; que en el Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones aparecen como estaciones con papeles que ya expiraron y no se sabe o no es público un documento que respalde, por ejemplo, que las concesiones de esas frecuencias se encuentran en proceso de prórroga ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Las estaciones con documentos vencidos siguen al aire, pues la firma de análisis de audiencias y rating INRA las hace parte de sus trabajos cotidianos de investigación por el sólo hecho de que la gente las escucha. En Guadalajara, dos de esas señales atrapan un estimado 135,000 radioescuchas diariamente y por separado, tienen un rating de 0.15 y 0.27 puntos, esto hasta abril de 2019.

Ejemplos de frecuencias así son la XEAD-FM y XETIA-FM de Guadalajara; la XHEDL-FM y XHVS-FM de Hermosillo; las XELI-AM/XHLI-FM de Chilpancingo; también la XHEPB-FM y XHI-FM de Morelia; la XHHO-FM de Ciudad Obregón y la XHKD-FM y XHRCG-FM de Ciudad Acuña.

Los folios electrónicos FER036321CO-104733, FER036516CO-104573, FER035586CO-105070, FER043100CO-104529, FER043112CO-104529, FER047625CO-105475, FER043104CO-104529, FER043108CO-104529, FER036166CO-105217, FER035476CO-105088 y FER034331CO-104544 del Registro Público de Concesiones del IFT verifican que las concesiones de todas esas señales se encuentran vencidas desde junio o julio de 2015, 2016 o 2017, según cada caso en particular.

Como muestra, en Chilpancingo, XHLI-FM “Máxima 94.7” tiene un público cautivo de 15,500 oyentes; en Hermosillo, las señales de XHEDL-FM y XHVS-FM son escuchadas por 64,000 personas, según INRA. En Morelia, 25,000 morelianos escuchan la XHI-FM; y en Ciudad Obregón, 13,900 oyentes están cada día con XHHO-FM, por lo que la salida de estas emisoras del aire dejaría sin una alternativa de información y entretenimiento a los mexicanos de esos lugares.

Las frecuencias fueron entregadas a los grupos radiofónicos Radio S.A., Radiorama y Radio Tauro S.A. de C.V., entre otros. Así, conceptos como “Fórmula Melódica” o “Radio Amor” tuvieron concesión permitida hasta 2016, 12 años después de 2004 en que fueron entregadas las antiguas concesiones.

“Si no solicitaron en tiempo la renovación de concesión, la autoridad ya debiera empezar el proceso de revocación o especificar por qué aparecen como vencidas esas concesiones, o aclarar que están esperando a que termine la vigencia de la concesión y por eso no limitan el derecho que habilita esas concesiones. Es decir, si la concesión vence a 2020, que es lo dice el título, entonces esperar agotar esas fechas y entonces hasta ese tiempo se revierte el espectro al espectro y llevar a proceso de licitación o asignación”, dice Agustín Ramírez, profesor especialista en telecomunicaciones de la Universidad Anáhuac.