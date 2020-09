Se dice hasta hace un año que, solamente el 2% de la gente o del trabajo se realizaba desde casa y a partir de la pandemia vimos un incremento importante del home office o del trabajo remoto, la percepción es que puede crecer hacia el 6 y el 7%, así lo consideró Javier García Iza, presidente del corporativo IOS Offices.

“La situación nos llevará a buscar espacios adecuados de trabajo, con silencio, iluminación, un buen enlace, alta tecnología, incluso con una silla ergonómica, un buen escritorio, todo lo que se necesita, sin interrupciones para desarrollar adecuadamente las actividades”, mencionó García, quien es Ingeniero Mecánico de profesión.

Desde su oficina en Monterrey, dijo que una de las tendencias que se observan o serán más evidentes, es que las empresas van a encontrar el valor del trabajo remoto, “no se esperan cambios extremos, ni todo remoto ni todo en casa, vamos adaptar y adoptar lo que nos está sirviendo de las altas tecnologías para que los corporativos se sientan cómodos de contratar a alguien, ya sea en Perú, en Chile o en México, o en Guanajuato, y ya no necesariamente los van a reubicar, para vivir cerca del corporativo, quizás con dos visitas al mes sea suficiente”.

Consideró que se convertirán en células remotas y por ello, se requerirán de oficinas en donde se soliciten, ya sea en Villahermosa, Puebla, Querétaro y a lo mejor una oficina más grande, central, en la Ciudad de México, Monterrey o Estados Unidos.

Entre los servicios y herramientas que IOS Offices destacan la tecnología de punta, 300 MB de velocidad de Internet y 150 Salas de Juntas a nivel nacional.

Tendencias

“Lo que hemos observado en otras partes del mundo, es que se impulsa la eficiencia y la productividad pero además, evitar el tráfico, la movilidad diaria, ir cierto tiempo a la oficina, ya que el trabajo se realizará de manera remota y también de manera asincrónica (no necesariamente, todos colaborando simultáneamente)”, dijo en entrevista virtual con El Economista.

Insistió que es fundamental, el roce social, “lo que transmitimos como seres humanos, de manera casual, es como se desarrollan ideas y se crea el conocimiento, son los elementos que hace que las cosas sean mejores en una empresa. El cara a cara siempre será importante”.

El contacto social es un aspecto que no se puede dejar de lado, “la tasa de suicidio en el mundo se ha ido incrementando de manera constante. En México, llevamos 30 años consecutivos con el aumento en la tasa de suicidio. El principal riesgo de que yo muera por mi propia mano es más, que si salgo a la calle, me caiga una bomba o me asalten. La depresión es un gran problema y eso viene desde antes del coronavirus”.

Dijo que en IOS Offices desde su origen, reinventaron la cultura laboral al ofrecer espacios de trabajo en donde se incorpora la felicidad como clave para crear un ambiente de productividad y generar comunidad entre los usuarios.

Proyectos

El plan anual de IOS Offices contemplaba abrir cinco o seis sitios de oficinas. “Ya abrimos coworking en Interlomas, estamos por abrir en la Ciudad de León, en Guanajuato. En octubre iniciaremos operaciones en Culiacán, Sinaloa.

“Y está en pausa, nuestra primera operación internacional, que se realizará en América Latina, pero estimamos que a principios del 2021 se concrete”, concluyó García Iza.

