Las actuales legislaturas de México y Estados Unidos difícilmente votarán la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque no se ha logrado un acuerdo en principio, estimó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

El funcionario argumentó que el proceso de aprobación de un pacto comercial como éste requiere de un periodo de 90 días entre el anuncio de intención de firmarlo y el día de la firma, lo que acorta demasiado la posibilidad de discutirlo tanto en el Congreso estadounidense, como en el Senado mexicano.

Guajardo declaró este martes que no prevé que se alcance un acuerdo en principio sobre la renegociación del TLCAN durante la presente semana. “No creemos que tengamos todas las negociaciones, no es fácil. No creemos que se dé de acá al jueves”, mencionó en una entrevista con Televisa.

La fecha para alcanzar un acuerdo preliminar en las negociaciones es crucial, porque se desconoce si el Congreso estadounidense, que entrará en funciones a partir del 3 de enero del 2019, seguirá integrado por una mayoría republicana.

Guajardo indicó que hay una tendencia a la baja en el número de votos a favor de los senadores demócratas en la ratificación de los últimos acuerdos de libre comercio de Estados Unidos, aunque indicó que las actualizaciones que se esperan hacer al TLCAN responden a demandas tradicionales de esa bancada.

Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, estableció el límite del 17 de mayo para llegar a un acuerdo en principio sobre las negociaciones del TLCAN, si se quiere que la ratificación se haga por la actual legislatura.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) debería entregar el documento en ese plazo para cumplir con los requisitos de la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, en inglés).

Según la TPA, el Ejecutivo debe enviar una carta de intenciones detallada a las dos comisiones pertinentes de ambas cámaras legislativas y consultar el contenido de la misma con ellas durante 90 días.

La TPA otorga al ejecutivo estadounidense la facultad de llevar a cabo negociaciones comerciales y presentar los acuerdos firmados al Congreso, para que éste los ratifique o desapruebe, sin modificar su contenido. Sin ella, las posibilidades de éxito de cualquier negociación disminuyen seriamente, ya que la administración en curso no puede garantizar que los resultados de la negociación serán aprobados por el legislativo en sus términos.

El plazo para México es incluso más corto, puesto que la nueva legislatura del Senado de la República entrará en funciones en septiembre próximo, lo que implicaría un periodo de alrededor de sólo un par de semanas para una discusión y un proceso de ratificación de los cambios al principal acuerdo comercial de México. “Es prácticamente imposible que este Senado (de México) sea el que defina la aprobación”, comentó Guajardo.

Las dificultades para llegar a un acuerdo en principio se mantienen crecientes con forme el tiempo avanza, considerando que el secretario de Economía reiteró que no se ha llegado a ningún consenso respecto a los temas más polémicos de la renegociación.

El acuerdo en principio implica que los tres países lograrían un consenso en los temas controversiales, mientras que las discusiones técnicas para resolver los detalles y el texto legal se ultimarían posteriormente.

Canadá, optimista

Con un aire mucho más optimista, pero sin explicar el fundamento de ese tono, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que se está “muy cerca” de llegar a un acuerdo en la renegociación del TLCAN, luego de su conversación telefónica la noche del lunes con el presidente estadunidense, Donald Trump. Sin ofrecer mayores detalles sobre la charla, Trudeau dijo a reporteros canadienses que mantuvo la misma posición de su gobierno en el sentido de que la actualización del acuerdo comercial trilateral debe ser una ganancia para Canadá, Estados Unidos y México.

“Fui claro como lo he sido antes. En la actualización del TLCAN debe haber un ganar-ganar-ganar”, manifestó Trudeau, quien adelantó que “hay un resultado inminentemente alcanzable”, que será bueno para los tres países. El líder liberal advirtió que en los próximos días “continuaremos trabajando duro para llegar a eso”, aunque reconoció que “un acuerdo no está terminado hasta que está terminado”. (con información de Notimex)

Reglas de origen

EU rechazó propuesta mexicana: Economía

Estados Unidos rechazó la propuesta de México en materia de reglas de origen de la industria automotriz como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

“La primera propuesta de México era: tomemos un poco las ideas, pero démosle flexibilidad a la solución. Por ejemplo, tiene elementos donde las tres de Detroit (Ford, GM y Fiat Chrysler) de alguna manera se han plegado y se han alineado con la posición de Robert Lighthizer en buena medida. Sin embargo, algunas empresas globales se acercan bastante a esta situación, mientras que hay otras que no cumplen, porque su modelo y su plataforma está diseñada de manera distinta”, expresó.

De acuerdo con UBS, el contenido promedio estadounidense por cada vehículo producido en América del Norte es de apenas 17% en el caso de Volkswagen, seguido por los de BMV (20%), Hyundai (28%), Kia (28%) y Subaru (32 por ciento).

El contenido promedio estadounidense en todas las marcas es de 43%, mientras que los mayores porcentajes corresponden a Honda (58%), FCA (52%), Ford (50%), Toyota (50%), GM (48%), Daimler (45%) y Nissan (44 por ciento).

En la negociación, Guajardo descartó que se exija, como lo pide Lighthizer, que 70% del acero, vidrio y aluminio usado en la producción de autos y camionetas sea originario de América del Norte.

En cambio, Guajardo sugirió a sus contrapartes ofrecer bonos “adicionales” contra los requisitos de contenido a las empresas que alcancen el umbral de 70% en esos tres insumos.

Guajardo dijo que Estados Unidos mantuvo su propuesta de incluir un componente salarial a las reglas de origen. México no la ha aceptado y continúa analizándola.

Estados Unidos pidió que 40% del contenido de un automóvil y 45% de una camioneta se fabrique utilizando mano de obra pagada por 16 dólares o más por hora, para tener derecho a ser exportado sin cobro de aranceles en el marco del TLCAN. (Roberto Morales)

rmorales@eleconomista.com.mx