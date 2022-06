En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recordó que en nuestro país hay 2.2 millones de niñas, niños y adolescentes, de 5 a 17 años que trabajan, de los cuales, 2 millones (71.2% hombres y 28.8% mujeres) lo hacen en ocupaciones no permitidas o peligrosas.

El Inegi destacó que ciertas condiciones y actividades implican un riesgo para el trabajo de los menores, por lo que se les ha clasificado como ocupaciones no permitidas.

La Ley Federal del Trabajo marca la prohibición de que menores de 18 años trabajen bajo ciertas condiciones, como el realizar labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores.

En ese rubro se encuentran cantinas o tabernas, así como labores susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres de los menores.

Según datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, de los menores que realizaron ocupaciones no permitidas, 43.5% aportó ingresos a su hogar, 29.2 % no lo hizo porque no recibió remuneración, y 27.3 % no aportó, aunque recibió un pago por su trabajo.

Sectores de trabajo y razones

Hasta 2019, tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes (29.2 %) que trabajaron en actividades no permitidas lo hicieron en el sector agropecuario; 25% en servicios y 22.8 %, en comercio.

La encuesta identificó también que el 56.2 % de la población trabajó para un familiar; 38% para alguien que no era familiar, y 5.3% laboró por su cuenta. Por sexo sobresalió que 10.5 % de las niñas en ocupación no permitida declaró trabajar sola o por su cuenta, en tanto la proporción de hombres fue de 3.2 por ciento.

“Los principales motivos por los que la población de 5 a 17 años laboró en una ocupación no permitida fueron: por gusto o solo por ayudar (27.2 %) y para pagar su escuela y/ o sus propios gastos (19.1 %). Tres de cada 10 (29.1%) refirieron que el motivo por el que trabajan se relacionaba con el hogar: 15.8% porque el hogar necesita de su trabajo y 13.3% porque el hogar necesita de su aportación económica.

maritza.perez@eleconomista.mx