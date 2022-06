En el caso de Iberdrola (...) no quieren (dejar de recurrir al autoabasto eléctrico), piensan que van a ir pateando el bote y que se va a terminar el gobierno, y que entonces van a regresar por sus fueros”

La multa impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a finales de mayo contra Iberdrola por 9,145 millones de pesos por venta en sociedades de autoabasto, está “fundada” y la tendrán que pagar, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recomendó, además, a los asociados de esta empresa en México “no patear el bote” y apostarle a que su gobierno concluya, ya que tras la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “definió el autoabasto como fraude legal”, recalcó que no concluirá su gestión como “encubridor”.

El mandatario expuso que, ante el fallo de la Corte en esta materia, “en el caso de Iberdrola, y de algunos asociados a Iberdrola en México, no quieren (dejar de recurrir a este modelo), piensan que van a ir pateando el bote y que se va a terminar el gobierno, y que entonces van a regresar por sus fueros. Está mal esa apuesta, yo les aconsejo que no lo hagan, porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor. Imagínense si la Suprema Corte establece que el autoabasto es fraude legal y yo termino y se queda la práctica del autoabasto".

Ponderó que lo mejor sería llegar a un arreglo con los socios de esta empresa que recurrieron al modelo de autoabasto ya que, además, “no les perjudica” al no haber expropiaciones ni incrementos en las tarifas, pero lamentó que se trate de “una cuestión de prepotencia, de orgullo”.

Y añadió: “Yo le he planteado al director de la Comisión Federal de Electricidad que les ofrezca las mismas condiciones a los clientes, para que no digan que se están cometiendo injusticias, pero que no podemos nosotros continuar tolerando la violación a la ley”.

Apoyo a la CFE

Por otro lado, el presidente López Obrador indicó que su administración analiza la manera de apoyar con más recursos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de que ésta no suba los costos de luz en el país, tomando en cuenta la situación de inflación que se vive actualmente.

El mandatario mexicano indicó que existen dos posibilidades para lograr lo anterior, la primera es con recursos provenientes de los excedentes petroleros o de la recaudación de impuestos, sin aumentarlos.

“Estamos buscando la manera de ayudar a la CFE. Buscando la forma, o sea, inversión, hay formas que estamos buscando, lo que estamos haciendo con la gasolina. Como afortunadamente nos está yendo bien con los precios altos del petróleo…. En el caso de la gasolina es que podemos mantener abajo el precio porque estamos obteniendo más excedentes”, indicó.

El presidente indicó que entre todos los sectores de gobierno se tienen que apoyar y rechazó la idea de aumentar las tarifas de luz o de las gasolinas.

