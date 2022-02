Si un inversionista español ha incurrido en algún delito, que se investigue sin generalizar el problema de la corrupción, porque es una señal que atenta contra el estado de derecho, la certeza jurídica y las inversiones, sobre todo las futuras, advirtió Claus von Wobeser, presidente de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que haría “una pausa” en las relaciones con España por presunta corrupción de empresas, el representante de la comunidad empresarial internacional con sede en México expresó: “Nos parece que no es una señal que va a en el sentido de seguridad jurídica, certeza y Estado de Derecho para atraer inversiones, que tanto se requieren. El presidente dijo que en los actos de corrupción sea quien sea se debe investigar, incluso si es su familia”, recordó.

En conferencia de prensa virtual, acompañado por John Denthon, presidente de ICC mundial, von Wobeser comentó que si hay algún delito que ha cometido un inversionista, que se le pruebe.

“Hay un sistema de justicia definitivo que se puede aplicar. Si alguien cometió corrupción que se le persiga, pero no puede generalizarse y desde un punto de vista no es claro a qué se refiere. Si no va a mandar un embajador mexicano a España”, expuso.

En tanto, María Fernanda Garza, vicepresidente de la ICC, advirtió que las inversiones requieren de certidumbre y de respeto de en las reglas del juego con las que están planeando su inversión. Y para poder recuperar su inversión es esencial y básica.

“Desafortunadamente hay un índice que mide la facilidad para hacer negocios en México, no ha avanzado y es bastante complicado hacer negocios en México”, expuso.

El presidente de ICC mundial sostuvo que la economía mexicana es “lenta” y la única manera de lograr mejores resultados en la economía, “es a través de un estado de derecho sólido, en el que se respeten las reglas del juego para dar certeza a los inversionistas, eso es lo que hace falta, porque no estamos viendo los flujos de inversión extranjera y nacional, lo que se atribuye a la preocupación de los inversionistas en relación con la reforma eléctrica”.